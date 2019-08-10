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Українцям готують новий
Трудовий кодекс: які зміни...

Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:37

Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...

  freeze написав:Если не секрет, отрасль работы и область территориально.

Киевская, производство.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:11

Kart
Не помню какой американский презиидент сказал "демократия начинается с зарплаты 10 $ в час".
И попробуй обидеть там какого-то работягу.
А у нас куча разговоров а о самом главном ничего то и сказать не могут
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:15

Уже не актуальна проблема нехватки рабочих мест в более менее крупных городах. Есть проблема , что зачастую некому работать. Так что если например из укрпочты поувольнять ,,предпенсионныхКлав,, то ее, уверен, просто можно будет закрывать. А если говорить о специалистах в промышленности то из них половина уже пенсионеры, а молодежи единицы. И что дальше? Китайцы и индусы к нам не поедут работать на нашем допотопном оборудовании и с нашими зарплатами.
olegilyashik
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