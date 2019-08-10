Киевская, производство.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 14:37
Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:11
Kart
Не помню какой американский презиидент сказал "демократия начинается с зарплаты 10 $ в час".
И попробуй обидеть там какого-то работягу.
А у нас куча разговоров а о самом главном ничего то и сказать не могут
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:15
Уже не актуальна проблема нехватки рабочих мест в более менее крупных городах. Есть проблема , что зачастую некому работать. Так что если например из укрпочты поувольнять ,,предпенсионныхКлав,, то ее, уверен, просто можно будет закрывать. А если говорить о специалистах в промышленности то из них половина уже пенсионеры, а молодежи единицы. И что дальше? Китайцы и индусы к нам не поедут работать на нашем допотопном оборудовании и с нашими зарплатами.
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:41
А не сильно оборзели работодатели так резать. Может просто рабство пропишут в ТК.
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:03
Что именно резать? Вроде, возможность уволиться никто не убирает. Да и роль того ТК в нынешней жизни не велика. Подавляющее число хорошо оплачиваемых специалистов нанимаются, как ФЛП, и никакие кодексы в таких отношениях не указ. Почему-то в итоге и деньги дают и соцплюшки. А кто не даёт, тот в итоге остаётся без работников и для этого совсем не требуются профсоюзы и госчиновники. А оставшиеся без должности работники профсоюзов пусть пойдут чем-то полезным заниматься.
Додано: Сер 14 сер, 2019 17:42
Людей не оформляют работодатель не платит налоги. На штрафы плют видно харошая крыша. Нужно срочно на водить порядок в известных охранных копаниях Украины. Бардак и утеря налогов в колоссальных сумах.
Додано: Сер 14 сер, 2019 18:39
Думаю, тут что-то сродни школьным рефератам В крупных международных организациях для этого есть спец консультанты. Один и тот-же контракт для всех локаций. мелкие берут его за основу и что-то подгоняют под себя. И срать все хотели на трудовой кодекс.
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:07
Re: Українцям готують новий Трудовий кодекс: які зміни...
Можно какой угодно супер современный кодекс, а толку, если у нас большинство работает за минималку, а то и вообще неоформленными. Какие права и нормы отстаивать, если с 1-го дня сознательно риходится работать по-серому.
Додано: Сер 14 сер, 2019 19:46
Українські роботодавці: ВИМОГА №1 - дозволити на законодавчому рівні кидати підлеглих на гроші як у старі добрі 90-і при цьому не даючи їм право звільнитися! Бо ми - українські бізнесмени, без нас ви тут усі з голоду помрете!
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:05
Это вы с чего так решили? Посмотрите интервью со Смелянским на "Крим.Критичне Мислення", он там прямо говорит - между хамским облезлым настоящим и нормальным современным будущим в Укрпоште стоит именно тупой совковый Трудовой Кодекс, по которому невозможно уволить ни одного алкаша или амебную хамовитую клаву, предложив более высокую зарплату вежливым и трезвым сотрудникам.
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