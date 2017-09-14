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Скільки заробляють
співробітники НБУ

Скільки заробляють співробітники НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:01

Скільки заробляють співробітники НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк надав інформацію про кількість співробітників регулятора і розмір оплати праці.

Дивися повний текст Скільки заробляють співробітники НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:01

Успешная европейская страна.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:38

Работники монетного двора - это наверное те немногие из людей, которые в прямом смысле "ворочают миллионами". )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 22:21

NetSerpent, тогда у них иметь оклад всего-то в 12-14 раз больше, чем у Президента - это как-то скромно. Но да, это всего лишь оклад. Говорят, что на госработе основной доход в премиях, а оклад - это на карманные расходы.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 08:21

  moveton написав:NetSerpent, тогда у них иметь оклад всего-то в 12-14 раз больше, чем у Президента - это как-то скромно. Но да, это всего лишь оклад. Говорят, что на госработе основной доход в премиях, а оклад - это на карманные расходы.

НБУ не бюджетники, а премии там порезали еще при Гонтаревой
Faceless
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