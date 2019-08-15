27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його.
Дивися повний текст Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка).
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:14
Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка).
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:14
%% не украинцев, а тех из них, кто может купить себе автомобиль, таких от силы пятая часть населения
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57
antonivs3
Ви дійсно вважаєте, що дозволити автомобіль може кожен 5-й? Невже у всіх інших немає в загашнику 10 000грн(саме за ці гроші можна купити автомобіль в робочому стані на б/в ринку)? Інше питання - чи потрібен він їм? Можливо ці гроші більш потрібні ніж авто. Але це не означає, що сімья не може дозволити авто.
Що мені не подобається в опитувані - що не виведено які автомобілі купуються цими людьми (нові, від 1-го до 3-х років, ...).
Адже, кожен рік купувати по скорпаку, або сієрі і за рік їх убивати - це одне, але кожен рік купувати новий авто - оце вже рівень.
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