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Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:34
Лучше бы понизить топливо для всего населения.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:42
freelanc написав:
Вот, и не надо говорить какие все нищие и зубожилые! Типичный
пример из жизни: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. И подобных ему в Украине 70%
студент, подрабатывающий в пределах 8000, ездит на работу на авто?)) может студенту купили жилье, авто, и зарабатывает он карманные, которые тратит на потаскушек, пивас и бенз?
или уже на НП платят студентам, как врозеточникам и таксистам- от $100 за смену?
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:13
jeugen написав:antonivs3
Ви дійсно вважаєте, що дозволити автомобіль може кожен 5-й? Невже у всіх інших немає в загашнику 10 000грн(саме за ці гроші можна купити автомобіль в робочому стані на б/в ринку)? Інше питання - чи потрібен він їм? Можливо ці гроші більш потрібні ніж авто. Але це не означає, що сімья не може дозволити авто.
Що мені не подобається в опитувані - що не виведено які автомобілі купуються цими людьми (нові, від 1-го до 3-х років, ...).
Адже, кожен рік купувати по скорпаку, або сієрі і за рік їх убивати - це одне, але кожен рік купувати новий авто - оце вже рівень.
Автомобиль за 10 000грн.? Извините - это не автомобиль, а корыто ржавое и прогнившее. И про рабочее состояние улыбнуло.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:18
Волгарь написав:
Или 27% меняют секонд-хенд на такой же хлам?
И что здесь удивительного? Или машину за 3 года сразу в утиль должны сдавать? Вот эти продажи на вторичке и дают такую "статистику" (если это можно так назвать на основании того исследования).
icloud_2719 написав:
Лучше бы понизить топливо для всего населения.
...до уровня твоего интеллекта.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:56
freelanc написав:
27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його.
Вот, и не надо говорить какие все нищие и зубожилые! В Киеве авто больше, чем населения, причем половина не местные, и еще прибывает это гуано с каждым днем. Типичный пример из жизни
: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. Ну разве он нормальный?! И подобных ему в Украине 70% автовладельцев.
Все новоприбывшие - гуано, а я тут родился, я тут помру а посему я в белом плаще и вообще красивый.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:08
Форум взрослых людей....
Про це свідчать результати опитування, яке провів аналітичний центр AUTO.RIA. В опитуванні взяли участь три тисячі осіб.
Напомню - авториа это сайт для перекупов в основной массе....
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