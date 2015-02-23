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Як часто українці змінюють
свої машини (інфографіка)

Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 08:52

  EKO написав:
  Волгарь написав:В Україні зараз налічується близько 7 мільйонів легкових автомобілів. 27% українців користуються автомобілем «до трьох років», а потім змінюють його
Что-то тут не вяжется - в старне продается всего 85 тыс. новых машин в год (т.е. 1,2% от автопарка). Или 27% меняют секонд-хенд на такой же хлам?


А почему все решили что в фразе "до 1 года пользуются авто" речь идет о новых автомобилях? :mrgreen:

Читаем дословно:

Согласно исследованию:

до 1 года пользуются авто 14% водителей,
до трех лет – 27%,
до 5 лет – 21%,
до 7 лет – 11%,
до 10 лет – 13%,
до 13 лет – 3%,
до 15 лет – 3%,
больше 15 лет – 6%.

Другими словами, эта статистика о том, какой % покупателей автомобиля какой период им пользуется.
Например: если я куплю 15 летний автомобиль, а через год его продам, так как он сыпется - то я попаду в "до 1 года пользуются авто" :mrgreen:

Эта выборка вообще ничего не говорит о возрасте проданных и купленных автомобилей в стране 8)

Я з Вами повністтю згоден. А ця стрічка більш схожа на розкручену ботами.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:37

  BIGor написав:Зачем так открыто врать? В Киеве около 1 млн. зарегестрированных автомобилей.
https://topgir.com.ua/skolko-v-kieve-ma ... go-347585/
Если в цифрах, по состоянию на начала 2018 года в Киеве зарегистрировано 1,06 млн. автомобилей.

А приезжих не посчитал? Эх, математик...
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:39

  tigr-uu написав:
  freelanc написав:Типичный пример из жизни: студент 4 курса подрабатывает на Новой Почте на складе, ездит на работу на машине. Ну разве он нормальный?

Как по мне то нормальный, склад находится вдали от дома, или за городом, получается своим авто ездить дешевле чем городским транспортом. Или по вашему нормальные те безработные которые катаются с кальяном на торпеде.

В двух кварталах. И, НЕ работает, а ПОДРАБАТЫВАЕТ. Разницу улавливаете?
freelanc
 
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