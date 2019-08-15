Два найбільші постачальники природного газу в Європу, норвезький Equinor і російський "Газпром", втратили свої частки ринку.
Дивися повний текст Частка \"Газпрому\" на ринку газу ЄС знизилася вперше за 4 роки.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:38
Частка "Газпрому" на ринку газу ЄС знизилася вперше за 4...
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Дивися повний текст Частка \"Газпрому\" на ринку газу ЄС знизилася вперше за 4 роки.
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:38
ПХГ ЕС уже заполнены на 90% от 102 млрд м³. Это на 30 млрд м³ больше прошлого года. Транзит через Украину вчера снизился до 172 млн м³ в сутки. Походу газ закачивать уже некуда. Реверс на максимуме. СПГ, Турецкий поток, даже СП2 не понадобится, чтобы транзита в 20 году через Украину не было.
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