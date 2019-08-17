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Енергосистема України може функціонувати без ядерного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:03
Пропонуємо до обговорення:
Українська енергетична система здатна функціонувати без постачання ядерного палива з Російської Федерації.
Дивися повний текст Енергосистема України може функціонувати без ядерного палива з РФ - Насалик
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:04
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