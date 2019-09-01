Єдина валюта щодо якої гривня ослабла за останні 12 місяців — турецька ліра.
Дивися повний текст Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік — Нацбанк (інфографіка).
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19
Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня стала другою у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за останній рік — Нацбанк (інфографіка).
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:19
Характерно, что на графике ослабевших и укрепившихся валют вобще нет ни одной развитой страны. :)
У белых людей все относительно стабильно.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:33
Исландия,Израиль и Бруней недостаточно развиты по мнению меншовартисного господина? Поинтересуйся ВВП Брунея на душу населения))
Додано: Суб 07 вер, 2019 02:43
валюта повинна бути відносно стабільною вона не повинна сильно рости чи падати це робота нбу чим вони займаються
Додано: Суб 07 вер, 2019 05:52
Валюта может преспокойно себе и расти и падать, самое главное чтобы у этих движений курса была фундаментальная экономическая основа, а не спекулятивные действия пары-тройки игроков.
Иначе после таких "игр" с курсом направленных на сиюминутное получение прибыли некоторыми лицами, вся остальная страна может получить очередную 2-3-хкратную девальвацию.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 07 вер, 2019 21:41
Считаю что Украина чудовищна неэффективна во внешней торговле и при этом находится в "долговой ловушке", что раз за разом неизменно ведет девальвации нацвалюты.
Очередного падения ждать уже не долго осталось.
Теперь уже точно не вернусь
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