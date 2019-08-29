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Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:34
Пропонуємо до обговорення:
Євростат оприлюднив індекси цін на алкогольні напої в Європейському союзі за 2018 рік.
Дивися повний текст Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи (інфографіка)
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:34
Ми б в цьому рейтингу були б на рівні Данії.
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