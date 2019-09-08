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Volkswagen захотів купити Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01
Пропонуємо до обговорення:
Німецький автоконцерн Volkswagen допустив можливість купівлі американського виробника електромобілів Tesla.
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R2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01
Пусть пойдет на биржу и купит, сколько сможет)
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trololo
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