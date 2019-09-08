Німецький автоконцерн Volkswagen допустив можливість купівлі американського виробника електромобілів Tesla.
Дивися повний текст Volkswagen захотів купити Tesla.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:01
Volkswagen захотів купити Tesla
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Дивися повний текст Volkswagen захотів купити Tesla.
Додано: Чет 12 вер, 2019 20:51
Додано: Чет 12 вер, 2019 21:22
Re: Volkswagen захотів купити Tesla
Хотят купить компанию , которая сделала всех в хвост и вгриву, притормозить тему электротяги и потом продолжить производить свои коптилки. Дураков нет, Маск на это не пойдет .
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:17
Re: Volkswagen захотів купити Tesla
Маск когда-то в одном интервью проговорился, что его главная задача (цель в жизни) - это освоение космоса, а конкретнее - колонизация Марса. На пути к этой цели он будет заниматься любым прогрессивным направлением, на котором сможет заработать достаточно денег для главной цели. Потому и кидается в, казалось бы, крайности - то электромобили делает, то Гиперлуп, по огнемёты, то космические ракеты и челноки.
Потому не нужно думать, что для него Тесла - это самоцель. Это не так! Главное - Спейс Икс и космическая программа. Потому как он однажды продал своё первое детище (Пэй Пел), точно так же продаст и второе (Теслу).
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:27
Re: Volkswagen захотів купити Tesla
Кстати, еще одно заблуждение
Когда Фольксваген переоборудовал один из своих заводов на выпуск первой электрической модели ID.3, то обнаружилось, что тот-же завод с гораздо меньшим персоналом, может выпускать на 30% больше автомобилей. Причина - в электромобиле меньше комплектующих, его проще и быстрее собирать! Т.е. для автопроизводителя заниматься электромашинами будет выгоднее. Они сейчас начинают это осознавать и все кинулись делать электромодели.
Ну а как монетизировать свою продукцию и поиметь вас на деньги их учить не надо, тем более, что с электромобилями это становиться просто В РАЗЫ ПРОЩЕ И ЛЕГЧЕ. Например, платные обновления ПО, платные новые фишки (карты, навигация, автопилоты и т.д.) Потому дешевле не будет - "это капитализм, детка" (с)
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:28
Surfer Почитайте про утилацию батарей и поймете насколько электрокары это не экологично , плюс откуда берется электричество
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:40
Re: а так
электричество на материке, а троллеи и электрички в Крыму
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