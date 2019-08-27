Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Дивися повний текст Портнов заявляє про проведення обшуків у банку Порошенка.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:26
Портнов заявляє про проведення обшуків у банку Порошенка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Портнов заявляє про проведення обшуків у банку Порошенка.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:26
Откуда Портнов знает где когда у кого обыски? Почему он это обьявляет? Парень берега давно потерял уже.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:32
Об этом уже все знают.
Это сайт "Финанс" притормаживает.
Цитата: "До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" (Київ, Цитадельна 3) у п'ятницю, 13 завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко. Також 13 вересня Порошенко прийшов на допит до ДБР."
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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