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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:28

Акції від банку Кліринговий Дім

Депозитна Акція «Підіймаймо настрій з ігристим на картці та депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ»!

З 16.09.2019 по 18.10.2019 отримайте до 18% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці Ваші, які ми рекомендуємо витратити на Ігристе та відзначити з нами яскраву осінь!

Зроби собі свято з Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!


Оформлюйте депозит «НА ЗАМОВЛЕННЯ» вже зараз! >>


*Детальні умови читайте тут >>

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=440
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:33

Зустрічайте осінь стильно з Visa та ЦУМ!

Шановний клієнте Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!

Тільки в вересні отримайте 10% знижки на нову колекцію осінь-зима 2019/2020 на понад 100 обраних преміум-брендів.

З картками Visa Platinum та Visa Infinite від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» насолоджуватись преміум-шопінгом –легко!


Всі бренди: bit.ly//tsum-visa

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 38

Пропозиція не діє під час оплати карткою в інтернет-магазині.

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=442
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:16

Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» анонсує фільм «Захар Беркут»

Отримайте знижку 30% на квитки фільму «Захар Беркут», оплачуючи їх у касах Планети Кіно будь-якою карткою VISA від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Пропозиція діє з 10.10.2019 до 24.10.2019 (включно) за умови придбання квитків у касах кінотеатрів Планети Кіно.

Однією карткою від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» можна оплатити не більше як 6 квитків.



Цікавих Вам переглядів!!!

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=444
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:40

Прийшла!!!!

Депозитна Акція від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» – «Готуйся до новорічних свят з депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ» та отримай 250 грн НА ЯЛИНКУ!»*

З 04.11.2019 по 20.12.2019 отримайте до 17,5% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці, які ви можете витратити на Ялинку, готуючись до новорічних свят разом з Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!

Умови акційної пропозиції:

- мінімальна сума вкладу від 40 000 гривень, або від 1 500 доларів або євро;
- максимальна сума вкладу необмежена;
- строк 181 день (6 місяців) без можливості дострокового розірвання Договору;
- виплата відсотків в кінці строку або щомісячно
- акція діє по всій території України

Оформлюйте депозит «НА ЗАМОВЛЕННЯ» вже зараз!

*Детальні умови читайте тут>>

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=446
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:56

Black Friday вже розпочато від Kasta та VISA

Акція з 18 по 29 листопада додаткова знижка 5% на кожну покупку з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» і 20% кожному п'ятому покупцеві, який оплатив карткою VISA Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» товар на Kasta.ua.

Отримувач визначається автоматично на сайті під час здійснення покупки.

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=450
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:57

Поринь у коло друзів разом з Visa та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Цього року вперше відкриється святкова локація ROSHEN Winter Village з величезною відкритою ковзанкою, казковою ялинкою та новорічним ярмарком відкриється в Києві, на Деміївській площі(пр. Науки, 1), уже 30 листопада.

Тільки з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%.

На вас також чекає багато приємних пропозицій з 30 листопада 2019 року до 8 березня 2020 року.

Також, традиційно в Дніпрі та Харкові ROSHEN запрошує відвідати ковзанку на головній площі кожного з міст, а щоб ліпше відчути чарівну атмосферу Нового року та Різдва, за умови сплати з Visa за квиток усі отримають15% знижки.

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=452
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:58

Visa та Bomond дарують подорож на двох до Лапландії!

Купуйте парфумерію й косметику в мережі магазинів «Бомонд» у період з 02.12.2019 по 15.12.2019 та за кожну 1 000 грн у чеку отримуйте 1 анкету, після заповнення якої ви отримаєте можливість виграти подорож до Лапландії на різдвяні канікули.

При розрахунку карткою Visa Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на кожну 1 000 грн ви отримуєте 2 анкети, що подвоює ваші шанси на виграш!

Також діє знижка -15% для держателів карток Visa Gold та -20% при оплаті карткою Visa Platinum та Visa Infinite Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Акція діє та знижка надається з 02.12.2019 по 15.12.2019 в мережі діючих магазинів «Бомонд».

Долучайтеся, щоб ці свята стали по-справжньому особливими!

Інформацію щодо попередньої вартості товарів дізнавайтесь у магазинах. Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників, в магазині Bomond. Переможцям одразу зателефонують, з аудіо-трансляцією для усіх присутніх.

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=454
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:28

NEOСВІТНИЙ Арсенал проводить акцію за підтримки Visa

«NEOсвітній Арсенал» – освітній фестиваль, що поєднує тематичні програми від учасників, мистецьких проектів, перформансів та концертів, лекцій, дискусій, воркшопів та ярмарку.



Період: з 27 лютого по 1 березня 2020 року



З картками Visa Банку «КЛІРИНГОВИ ДІМ» діють особливі переваги:

- знижка 15% на вхідний квиток при сплаті безконтактно на пріоритетній лінії та при сплаті будь-якою карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на сайті kontramarka.ua;

- знижка 15% на сувенірну продукцію в Крамничці Мистецького Арсеналу при сплаті безконтактно.
https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=471
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:15

Кожною поїздкою ви допомагаєте медикам

З 30 березня по 24 квітня 2020 року замовляєте поїздку з Bolt – допомагаєте медикам їздити безкоштовно.

До кожної поїздки, оплаченої карткою Visa Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Visa додає 50 грн на фінансування безкоштовних поїздок для медиків.

Адже дуже важливо, щоб вони швидко пересувались містом в період карантину і могли допомагати людям одужувати.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/kozhnoy ... te-medikam
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:38

Насолоджуватися часом вдома з Visa

Visa разом зі своїми партнерами та Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» підтримує власників карток та пропонує спеціальні пропозиції, щоб насолоджуватися перебуванням вдома.

Розраховуйтесь будь-якою карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та отримуйте унікальні пропозиції протягом квітня та травня.

До Вашої уваги пропозиції партнерів на підтримку власників карток з пропозиціями як «Насолоджуватися часом вдома з Visa».
https://www.clhs.com.ua/ua/news/nasolod ... oma-z-visa
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