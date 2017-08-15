Акції від банку Кліринговий Дім

Депозитна Акція «Підіймаймо настрій з ігристим на картці та депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ»!
З 16.09.2019 по 18.10.2019 отримайте до 18% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці Ваші, які ми рекомендуємо витратити на Ігристе та відзначити з нами яскраву осінь!
Депозитна Акція від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» – «Готуйся до новорічних свят з депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ» та отримай 250 грн НА ЯЛИНКУ!»*
З 04.11.2019 по 20.12.2019 отримайте до 17,5% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці, які ви можете витратити на Ялинку, готуючись до новорічних свят разом з Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!
Умови акційної пропозиції:
- мінімальна сума вкладу від 40 000 гривень, або від 1 500 доларів або євро; - максимальна сума вкладу необмежена; - строк 181 день (6 місяців) без можливості дострокового розірвання Договору; - виплата відсотків в кінці строку або щомісячно - акція діє по всій території України
Акція з 18 по 29 листопада додаткова знижка 5% на кожну покупку з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» і 20% кожному п'ятому покупцеві, який оплатив карткою VISA Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» товар на Kasta.ua.
Отримувач визначається автоматично на сайті під час здійснення покупки.
Цього року вперше відкриється святкова локація ROSHEN Winter Village з величезною відкритою ковзанкою, казковою ялинкою та новорічним ярмарком відкриється в Києві, на Деміївській площі(пр. Науки, 1), уже 30 листопада.
Тільки з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%.
На вас також чекає багато приємних пропозицій з 30 листопада 2019 року до 8 березня 2020 року.
Також, традиційно в Дніпрі та Харкові ROSHEN запрошує відвідати ковзанку на головній площі кожного з міст, а щоб ліпше відчути чарівну атмосферу Нового року та Різдва, за умови сплати з Visa за квиток усі отримають15% знижки.
Купуйте парфумерію й косметику в мережі магазинів «Бомонд» у період з 02.12.2019 по 15.12.2019 та за кожну 1 000 грн у чеку отримуйте 1 анкету, після заповнення якої ви отримаєте можливість виграти подорож до Лапландії на різдвяні канікули.
При розрахунку карткою Visa Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на кожну 1 000 грн ви отримуєте 2 анкети, що подвоює ваші шанси на виграш!
Також діє знижка -15% для держателів карток Visa Gold та -20% при оплаті карткою Visa Platinum та Visa Infinite Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Акція діє та знижка надається з 02.12.2019 по 15.12.2019 в мережі діючих магазинів «Бомонд».
Долучайтеся, щоб ці свята стали по-справжньому особливими!
Інформацію щодо попередньої вартості товарів дізнавайтесь у магазинах. Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників, в магазині Bomond. Переможцям одразу зателефонують, з аудіо-трансляцією для усіх присутніх.