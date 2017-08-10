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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19

Готуйтеся до літа з Visa та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Visa підготувала спеціальні пропозиції від партнерів для власників преміум карток Visa Platinum та Visa Infinite:
Helen Marlen – 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Fizmat – 10% знижки на онлайн-тренування.
Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me.
Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова.
*Активація картки після карантину.
Unmomento – 25% знижки на хімчистку текстильних виробів та безкоштовна доставка*.
Всі пропозиції діятимуть з 11.05.2020 до 10.06.2020.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/gotujte ... ngovij-dim
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