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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19

Готуйтеся до літа з Visa та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Visa підготувала спеціальні пропозиції від партнерів для власників преміум карток Visa Platinum та Visa Infinite:
Helen Marlen – 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Fizmat – 10% знижки на онлайн-тренування.
Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me.
Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова.
*Активація картки після карантину.
Unmomento – 25% знижки на хімчистку текстильних виробів та безкоштовна доставка*.
Всі пропозиції діятимуть з 11.05.2020 до 10.06.2020.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/gotujte ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:55

Акція з онлайн-маркет «ДІМ та ДЕКОР» від Всі.

Всі.Свої в партнерстві з Visa вдруге проводять новий формат маркету - онлайн-маркет!
На другому онлайн-маркеті «ДІМ та ДЕКОР» буде представлено до 30 українських брендів, учасників - виробників кераміки, свічок, дерев’яних виробів, кімнатних рослин, текстилю, картин, скла, кухонного приладдя, домашнього декору та сувенірів.
Три дні, з 12 по 14 червня, онлайн-подія буде супроводжуватися знижками, акціями, консультаціями з декораторами.
Протягом цього періоду з 10:00 до 20:00 Всі.Свої будуть транслювати, анонсувати та рекламувати всі бренди-учасників на своїх сторінках в інстаграм www.instagram.com/vsi.svoi/ та івенти у Facebook.
Замовлення можна буде зробити на www.vsisvoi.ua тільки три дні 12-13-14 червня.
При цьому з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» буде діяти додаткова знижка 20% та безкоштовна доставка. Знижка буде нараховуватись автоматично під час онлайн-оплати карткою.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/akciya- ... ngovij-dim
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Повідомлень: 1362
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:46

Вигідний шопінг з Visa та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Visa підготувала спеціальні пропозиції від Helen Marlen для власників преміум карток Visa Platinum та Visa Infinite Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

Додатково 5% знижки на літню колекцію.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Пропозиція діє з 17.07.2020 до 15.08.2020.
Додатково 10% знижки від Helen Marlen Outlet.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAOUTLET під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Пропозиція діє до 31.12.2020.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/vigidni ... ngovij-dim
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Повідомлень: 1362
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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