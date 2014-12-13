Акції від банку Кліринговий Дім

Helen Marlen – 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Fizmat – 10% знижки на онлайн-тренування.
Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me.
Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова.
*Активація картки після карантину.
Unmomento – 25% знижки на хімчистку текстильних виробів та безкоштовна доставка*.
Всі пропозиції діятимуть з 11.05.2020 до 10.06.2020.