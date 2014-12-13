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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:19

Готуйтеся до літа з Visa та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Visa підготувала спеціальні пропозиції від партнерів для власників преміум карток Visa Platinum та Visa Infinite:
Helen Marlen – 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Fizmat – 10% знижки на онлайн-тренування.
Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me.
Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова.
*Активація картки після карантину.
Unmomento – 25% знижки на хімчистку текстильних виробів та безкоштовна доставка*.
Всі пропозиції діятимуть з 11.05.2020 до 10.06.2020.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/gotujte ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:55

Акція з онлайн-маркет «ДІМ та ДЕКОР» від Всі.

Всі.Свої в партнерстві з Visa вдруге проводять новий формат маркету - онлайн-маркет!
На другому онлайн-маркеті «ДІМ та ДЕКОР» буде представлено до 30 українських брендів, учасників - виробників кераміки, свічок, дерев’яних виробів, кімнатних рослин, текстилю, картин, скла, кухонного приладдя, домашнього декору та сувенірів.
Три дні, з 12 по 14 червня, онлайн-подія буде супроводжуватися знижками, акціями, консультаціями з декораторами.
Протягом цього періоду з 10:00 до 20:00 Всі.Свої будуть транслювати, анонсувати та рекламувати всі бренди-учасників на своїх сторінках в інстаграм www.instagram.com/vsi.svoi/ та івенти у Facebook.
Замовлення можна буде зробити на www.vsisvoi.ua тільки три дні 12-13-14 червня.
При цьому з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» буде діяти додаткова знижка 20% та безкоштовна доставка. Знижка буде нараховуватись автоматично під час онлайн-оплати карткою.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/akciya- ... ngovij-dim
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Повідомлень: 1477
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:46

Вигідний шопінг з Visa та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Visa підготувала спеціальні пропозиції від Helen Marlen для власників преміум карток Visa Platinum та Visa Infinite Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

Додатково 5% знижки на літню колекцію.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Пропозиція діє з 17.07.2020 до 15.08.2020.
Додатково 10% знижки від Helen Marlen Outlet.
Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAOUTLET під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com.
Пропозиція діє до 31.12.2020.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/vigidni ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 10:35

Смакуй емоції з Visa та Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

VISA та мережа ресторанів La Famiglia підготували для власників преміальних карток Visa Platinum та Visa Infinite від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» найсмачнішу пропозицію.

З 21.07.2020 по 31.12.2020 забронюйте столик в одному з 11 ресторанів мережі La Famiglia через консьєрж-сервіс VISA та отримайте:

затишний вечір з вишуканими стравами та авторськими напоями;
смачні подарунки від кожного закладу.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/smakuj- ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 12:16

Молоко від фермера

До вашої уваги пропозиція від Visa та «Молоко від фермера»!

Для всіх власників карток Visa Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» надається 10% знижки на суму від 500 грн у магазинах мережі «Молоко від Фермера».

Мережа магазинів представлена у Києві, Ірпіні, Одесі, Кривому Розі та Хмельницькому.

Промо діятиме протягом 01.08-15.08.2020.

https://www.clhs.com.ua/ua/news/moloko- ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:13

Літаком дешевше! з Visa, SkyUp Airlines

До вашої уваги новий партнерський проєкт Visa та SkyUp Airlines: Літаком дешевше!

Отримайте 3% знижки додатково на авіаквитки на внутрішні перельоти з промокодом visaukraine.

Знижка надається всім власникам карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» і активується під час оплати карткою.

Промо діятиме протягом 01.08 – 15.09.2020.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/litakom ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:14

Морозиво та Кава з Visa та Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Акції від Всі. Свої та Visa тривають!

Отримайте 20% знижки на весь асортимент у точка продажу Своє. Морозиво та Своя. Кава за адресами вул. Десятинна, 12 та вул. Хрещатик, 27.

Знижка надається всім власникам карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» і нараховується автоматично під час оплати карткою.

Акція триватиме до 31 серпня 2020 року.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/vse-svo ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:18

Перший маркет «Одяг. Взуття. Аксесуари»

Вперше за шість місяців Десятинна, 12 знову наповниться українськими брендами, голосами відвідувачів та захватом.

8–9 серпня відбудеться маркет-сейл Великі знижки. А насправді — дуже великі! 150 українських брендів жіночого, чоловічого та дитячого одягу, взуття й аксесуарів чекатимуть вас зі знижками від 20% до 70%.

А для всіх власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» додаткові бонуси:

Знижки -15% на весь асортимент у точках продажу Своя. Кава. та Свій. Бар під час вечірки, яка відбудеться 08.08.2020 року після маркету.
Безкоштовна вода для всіх відвідувачів та резидентів маркету.
Безкоштовна зона відпочинку Visa у фойе.
Зона безкоштовної зарядки телефонів.
Всі Свої. дотримуються рекомендованих заходів безпеки від МОЗ, щоб перебування на маркеті було максимально безпечним:
- вхід — тільки в масках;
- на вході — скринінг температури;
- антисептики — повсюди;
- більше примірочних, щоб уникнути черг;
- обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні;
- дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/pershij ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:04

Перший Шкільний маркет від Всі. Свої

29 і 30 серпня 2020 року на Десятинній 12 відбудеться великий Шкільний маркет від Всі. Свої. Все необхідне – в одному місці: кращі українські виробники шкільної та спортивної форми, одяг для дозвілля, взуття, рюкзаки, корисні аксесуари, книжки, набори для творчості та інші шкільні радості.

Під час Шкільного маркету для всіх власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» будуть діяти знижки та додаткові бонуси:

Знижки -15% на на бренди зі шкільною формою, що нараховується автоматично при оплаті карткою Visa.
Кулька морозива у точці Своє. Морозиво у подарунок за чек на суму від 500грн, оплачений карткою Visa. Для отримання морозива, зберегти чек.
На маркеті будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки, щоб ви та ваші діти почувалися максимально безпечно:
• вхід — лише у масках;
• обов’язковий скринінг температури;
• достатня кількість антисептиків;
• більше примірочних, щоб уникнути черг;
• відсутність дитячої зони, щоб уникнути тісного контакту між дітьми;
• обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні;
• дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання.

Всі. Свої — проект, який популяризує українських виробників, формує звичку купувати українське, здійснює промоцію України за допомогою локальних креативних брендів. Більше 200 українських виробників зібрані на одній платформі!

Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з радістю підтримує проект Всі. Свої.

https://www.clhs.com.ua/ua/news/pershij ... ngovij-dim
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