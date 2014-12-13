Акції від банку Кліринговий Дім

Visa підготувала спеціальні пропозиції від партнерів для власників преміум карток Visa Platinum та Visa Infinite: Helen Marlen – 5% знижки додатково на весняно-літню колекцію. Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com. Fizmat – 10% знижки на онлайн-тренування. Знижка надається з промокодом VISAFIZMAT під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті fizmat.me. Додатково промокод VISAFIZMAT надає 50% знижки на всі клубні картки FIZMAT до кінця карантину*. Знижка діє для карток на 3, 6 або 12 місяців у клубах Києва та Львова. *Активація картки після карантину. Unmomento – 25% знижки на хімчистку текстильних виробів та безкоштовна доставка*. Всі пропозиції діятимуть з 11.05.2020 до 10.06.2020. https://www.clhs.com.ua/ua/news/gotujte ... ngovij-dim
Всі.Свої в партнерстві з Visa вдруге проводять новий формат маркету - онлайн-маркет! На другому онлайн-маркеті «ДІМ та ДЕКОР» буде представлено до 30 українських брендів, учасників - виробників кераміки, свічок, дерев’яних виробів, кімнатних рослин, текстилю, картин, скла, кухонного приладдя, домашнього декору та сувенірів. Три дні, з 12 по 14 червня, онлайн-подія буде супроводжуватися знижками, акціями, консультаціями з декораторами. Протягом цього періоду з 10:00 до 20:00 Всі.Свої будуть транслювати, анонсувати та рекламувати всі бренди-учасників на своїх сторінках в інстаграм www.instagram.com/vsi.svoi/ та івенти у Facebook. Замовлення можна буде зробити на www.vsisvoi.ua тільки три дні 12-13-14 червня. При цьому з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» буде діяти додаткова знижка 20% та безкоштовна доставка. Знижка буде нараховуватись автоматично під час онлайн-оплати карткою. https://www.clhs.com.ua/ua/news/akciya- ... ngovij-dim
Visa підготувала спеціальні пропозиції від Helen Marlen для власників преміум карток Visa Platinum та Visa Infinite Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:
Додатково 5% знижки на літню колекцію. Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com. Пропозиція діє з 17.07.2020 до 15.08.2020. Додатково 10% знижки від Helen Marlen Outlet. Знижка додається до існуючих акцій та надається з промокодом VISAOUTLET під час оплати карткою Visa Platinum або Visa Infinite на сайті helen-marlen.com. Пропозиція діє до 31.12.2020. https://www.clhs.com.ua/ua/news/vigidni ... ngovij-dim
Вперше за шість місяців Десятинна, 12 знову наповниться українськими брендами, голосами відвідувачів та захватом.
8–9 серпня відбудеться маркет-сейл Великі знижки. А насправді — дуже великі! 150 українських брендів жіночого, чоловічого та дитячого одягу, взуття й аксесуарів чекатимуть вас зі знижками від 20% до 70%.
А для всіх власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» додаткові бонуси:
Знижки -15% на весь асортимент у точках продажу Своя. Кава. та Свій. Бар під час вечірки, яка відбудеться 08.08.2020 року після маркету. Безкоштовна вода для всіх відвідувачів та резидентів маркету. Безкоштовна зона відпочинку Visa у фойе. Зона безкоштовної зарядки телефонів. Всі Свої. дотримуються рекомендованих заходів безпеки від МОЗ, щоб перебування на маркеті було максимально безпечним: - вхід — тільки в масках; - на вході — скринінг температури; - антисептики — повсюди; - більше примірочних, щоб уникнути черг; - обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні; - дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання. https://www.clhs.com.ua/ua/news/pershij ... ngovij-dim
29 і 30 серпня 2020 року на Десятинній 12 відбудеться великий Шкільний маркет від Всі. Свої. Все необхідне – в одному місці: кращі українські виробники шкільної та спортивної форми, одяг для дозвілля, взуття, рюкзаки, корисні аксесуари, книжки, набори для творчості та інші шкільні радості.
Під час Шкільного маркету для всіх власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» будуть діяти знижки та додаткові бонуси:
Знижки -15% на на бренди зі шкільною формою, що нараховується автоматично при оплаті карткою Visa. Кулька морозива у точці Своє. Морозиво у подарунок за чек на суму від 500грн, оплачений карткою Visa. Для отримання морозива, зберегти чек. На маркеті будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки, щоб ви та ваші діти почувалися максимально безпечно: • вхід — лише у масках; • обов’язковий скринінг температури; • достатня кількість антисептиків; • більше примірочних, щоб уникнути черг; • відсутність дитячої зони, щоб уникнути тісного контакту між дітьми; • обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні; • дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання.
Всі. Свої — проект, який популяризує українських виробників, формує звичку купувати українське, здійснює промоцію України за допомогою локальних креативних брендів. Більше 200 українських виробників зібрані на одній платформі!
Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» з радістю підтримує проект Всі. Свої.