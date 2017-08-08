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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:05

Новий партнерський проект Visa та МАНУ

24 вересня 2020 року на ВДНГ відкрився перший державний «Музей науки», створений Малою академією наук України за підтримки Міністерства науки і освіти України. Компанія Visa стала інноваційним партнером заходу.

Для всіх держателів картки Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» діє знижка 15% при оплаті стандартного квитка.

Період дії акції з 24.09.2020 р. по 31.12.2021 р.

На вас чекатимуть унікальні експонати, як то велосипед з квадратними колесами. А завдяки експонату від Visa можна побачити шлях, що за секунду долають понад 60 тисяч транзакцій по всьому світу.

Музей відкрито у ревіталізованому павільйоні «Наука» на ВДНГ.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/novij-p ... k-ukrayini
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:11

Добрий відпочинок з Visa у Добропарку

Visa та Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» запрошують на відпочинок до нового дендропарку «Добропарк».

Для всіх держателів картки Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» діє знижка 20% на вхідні квитки.

Також з карткою Visa для вас доступні:

Знижка -50% на оренду електровелосипедів.
Комфортний простір Visa, де можна сховатись від дощу та відпочити.
Простір для дітей з аніматорами та майстер-класами з ботаніки на вихідних.
Аеростат із квітів —неймовірна інсталяція для найяскравіших фото з Добропарку.

Добропарк - новий ландшафтний парк під Києвом, площею в 400 футбольних полів, з найкрасивішими квітами щосезону і розвагами для друзів та родин.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/dobrij- ... dobroparku
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:00

Гастромаркет від Всі.Свої

Раді повідомити про події та спільні активності на найбільшій платформі українських брендів Всі.Свої у жовтні.

Осінній марафон розпочинається вже у ці вихідні.

10-11 жовтня на Десятинній, 12 відбудеться Гастромаркет.

100 українських брендів будуть наповнювати ваші серця любов’ю до локального. На маркеті будуть представлені всі гастрокатегорії: фермерські сири та ковбаси, в’ялене та копчене м’ясо, оригінальні соуси, авторські солодощі, вино, настоянки та інші алкогольні напої.

Під час маркету для власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» буде діяти промо акція від корнера «Устриці та Вино» - замов 3 устриці та отримай келих ігристого у подарунок під час оплати карткою Visa.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/gastrom ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:29

Маркет українського пальта від Всі.Свої

Запрошуємо на найбільший Маркет українського пальта цієї осені від Всі.Свої, Visa та Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Маркет відбудеться 17-18 жовтня на Десятинній, 12.

Під час маркету для власників карток Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» будуть діяти спеціальні пропозиції:

Промо від корнера «Свій Бургер» - купуй бургер та отримай картоплю фрі у подарунок під час оплати карткою Visa.
Безкоштовна вода для всіх відвідувачів та резидентів маркету
Безкоштовна зона відпочинку Visa у фойє
Зона безкоштовної зарядки телефонів
Фотозона Visa у фойє
На маркеті будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки, щоб ви та ваші діти почувалися максимально безпечно:
• вхід — лише у масках;
• обов’язковий скринінг температури;
• достатня кількість антисептиків;
• більше примірочних, щоб уникнути черг;
• обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні;
• дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/market- ... v-vsisvoyi
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