RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від банку
Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 11:15

Приємні знижки та сюрпризи до свят

Напередодні дня Святого Валентина (14 лютого) та Міжнародного Жіночого дня (8 березня) оберіть ідеальний подарунок для своїх близьких, скориставшись спеціальними пропозиціями з преміальними картками Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:
Bomond - знижка до -25% на святковий шопінг.
Пропозиція не діє на покупки в інтернет-магазині Bomond.
Період акції: 05.02.2021-08.03.2021
ЦУМ - додаткова знижка 10% на святкові покупки!
сума знижок не може перевищувати 30%.
Період акції: 05.02.2021-31.03.2021
Gulliver - розіграш 5 сертифікатів по 50 000 грн. за покупку від 1000 грн. та гарантовані подарунки - сувенірна продукція від ТРЦ Gulliver або квиток в кінотеатр Oscar.
Період акції: 08.02.2021-08.03.2021
HELEN MARLEN - знижка -5% та можливість виграти сумку Gucci.
Щоб отримати знижку на сайті, додайте промокод “visapremium”, а в магазинах, просто оплатіть речі вашою преміальною карткою на касі.
Період акції: 05.02.2021-08.03.2021
Women’secret - знижка -15% на ідеальні подарунки.
Період акції: 05.02.2021-08.03.2021
Springfield - знижка -15% на всі покупки.
Період акції: 05.02.2021-08.03.2021
https://www.clhs.com.ua/ua/news/priyemn ... ngovij-dim
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 09:49

Маркет «Сумки та Взуття» з Visa та Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

6, 7 та 8 березня Всі.Свої запрошує відвідати найочікуваніший маркет «Сумки та Взуття» за адресою Десятинна, 12.

Сплачуйте покупки карткою Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та отримайте цікаві подарунки:

Брендований шопер за покупку від 2000 грн.
Шопер можна отримати у фоє біля фото-зони Visa на першому поверсі.
Смачний капучино або американо у подарунок за покупку десерту у корнері Своя.Кава.
З карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» завжди зручно:

Безкоштовна вода для всіх відвідувачів та резидентів маркету
Безкоштовна зона відпочинку Visa у фоє
Зона безкоштовної зарядки телефонів
На маркеті будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки, щоб ви та ваші діти почувалися максимально безпечно:
• вхід — лише у масках;
• обов’язковий скринінг температури;
• достатня кількість антисептиків;
• обмеження кількості відвідувачів, які одночасно перебувають у приміщенні;
• дезінфекція поверхонь і додаткові прибирання.

Купуйте у своїх. Подаруйте собі свято!
https://www.clhs.com.ua/ua/news/market- ... ngovij-dim
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 10:10

Безпечні покупки на Prom.ua з вигодою

Купуйте на сайті Prom.ua на суму від 500 грн, сплачуйте за покупки карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та отримайте 40 грн. поповнення на свій мобільний телефон.

Отримати знижку просто:
1. Виберіть будь-які товари на сайті Prom.ua на суму від 500 грн.
2. Сплатіть за них карткою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» на сайті або в додатку за допомогою Пром-оплати.
3. Отримайте 40 грн. поповнення на свій мобільний номер.

Один учасник може отримати не більше 20 поповнень.
Кошти зараховуються протягом 7 робочих днів від дати покупки.

Період акції: 22.03.2021 – 31.05.2021.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/bezpech ... z-vigodoyu
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:02

Економте з картками Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Економте з картками Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» купуючи на epicentrk.ua
Купуйте на epicentrk.ua товари вартістю від 500 грн з урахуванням ПДВ та оплачуйте їх на сайті карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
Отримайте економію до 250 грн на вартість доставки придбаних товарів.*
*Максимальна сума економії складає 250 грн, якщо вартість доставки вище, покупець самостійно доплачує різницю відповідно до зазначених на сайті epicentrk.ua тарифів. Вартість підйому на поверх розраховується окремо під час оформлення замовлення згідно з чинними тарифами.
Акція діє з 10.05.2021 до 10.07.2021.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/ekonomt ... picentrkua
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:02

Вигравайте подарунковий сертифікат на подорож

Замовляйте товари в магазинах-партнерах, сплачуйте карткою Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та вигравайте туристичний сертифікат на суму 25000 грн.

Щоб взяти участь у розіграші, необхідно:

зробити замовлення на сайті магазинів-партнерів;
вибрати спосіб доставки;
сплатити онлайн на сайті, через терміналу відділенні Нової пошти, або у мобільному додатку Nova Poshta карткою Visa;
заповнити онлайн-форму на сайті novaposhta.ua/lito.
Акція діє до 31 липня 2021 року
https://www.clhs.com.ua/ua/news/vigrava ... ngovij-dim
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:40

Беріть участь у Visa Elevator Pitch Day

Шановні клієнти та партнери АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»,

Компанія Visa розпочинає проєкт Visa Elevator Pitch Day для малих підприємців.

Elevator Pitch (презентація в ліфті) — відомий формат, коли підприємець презентує свій бізнес і переконує інвестувати в нього за вкрай короткий час.

В рамках проекту 100 малих підприємців з усієї країни зможуть презентувати свій бізнес власникам та топ-менеджерам провідних українських компаній. 5 найбільш переконливих учасників отримають винагороду по 100 000 гривень на розвиток власної справи.

Щоб взяти участь у відборі до Visa Elevator Pitch Day, потрібно опублікувати пост із розповіддю про свій бізнес і позначкою @VisaUA, а також заповнити форму на сайті проекту.

Поміж усіх заявок команда проекту обере 100 найкращих. Вже 27-го серпня 100 учасникам потрібно буде за декілька хвилин презентувати свій бізнес перед одним з експертів, а потім — якщо презентація йому сподобалася — відповісти на додаткові запитання. Експерти будуть оцінювати малих підприємців за 100-бальною шкалою і визначать п’ятірку переможців, яка отримає по 100 000 гривень на розвиток власної справи.
Реєстрацію відкрито з 9 до 19 серпня 2021 року до 23:59.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/berit-u ... eyi-spravi
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:49

Знижки на поїздки з таксі Bolt

Скористайтеся спеціальною пропозицією для держателів преміальних карток Visa Platinum та Infinite від АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» - знижка -50% на поїздки до/з аеропорту або залізничного вокзалу на таксі Bolt до кінця року.

Аби скористатися пропозицією, необхідно зробити наступне:
1. Завантажити/відкрити додаток Bolt.
2. Додати до гаманця Bolt преміальну картку Visa Platinum або Infinite як метод оплати.
3. Замовити таксі Bolt до залізничного вокзалу/аеропорту або назад.

Знижка надається лише у випадку реєстрації преміальної картки у гаманці Bolt та не надається при оплаті з використанням додатку Apple Pay. Сума знижки розраховується в залежності від вартості поїздки на момент здійснення замовлення.

Максимальний розмір знижки на поїздки до/з залізничного вокзалу: 50 грн. Максимальна кількість поїздок на місяць: 2.

Максимальний розмір знижки на поїздки до/з аеропорту: 200 грн. Максимальна кількість поїздок на місяць: 4.

Пропозиції діють у м. Київ, м. Дніпро, м. Одеса, м. Харків, м. Львів та м. Запоріжжя на поїздки до/із залізничних вокзалів та аеропортів.

Умови пропозиції можуть бути змінені.

Пропозиції діють до 31.12.2021 року
https://www.clhs.com.ua/ua/news/znizhki ... ngovij-dim
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:05

Вигідні перельоти з преміальними картками Банку

Подорожуйте Європою вигідно з преміальними картками Visa АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Отримайте знижку 55 доларів США від авіакомпаній Air France та KLM з промокодом VISAOCTO21.

Щоб отримати знижку, необхідно:

забронювати переліт до Європи на сайті http://www.airfrance.ua або http://www.klm.ua;
придбати квитки туди та назад;
оплатити переліт в економ-класі на суму не менше 180 доларів США карткою Visa Platinum або Infinite АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та застосувати промокод VISAOCTO21.
Пропозиція діє до 31.10.2021.

Період подорожі може бути до 31.03.2022 р., знижка не розповсюджується на рейси партнерів.

Пропозиція діє лише на вильоти з м. Київ, промокод не може бути використаний одночасно з ваучером (EMD) та для придбання додаткових опцій.

Кожен пасажир може зробити одне бронювання з використанням інтернет-знижки.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/vigidni ... ngovij-dim
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:56

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розігрує подарунки

Усі користувачі мобільного додатку MyBank365, що зареєструвалися в системі до 26.12.2021 року включно, мають можливість виграти: картку Signature із 25 000 грн на рахунку, 25 000 грн на депозит, сертифікати на покупку товарів улюблених брендів.

Долучайтеся до Акції та станьте щасливим володарем цінних призів. Для участі в розіграші необхідно бути держателем будь-якої платіжної картки АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та стати користувачем мобільного додатку MyBank365 у строки, визначені умовами Акції.

Переможців буде визначено методом випадкового вибору за допомогою сервісу random.org 30 грудня 2021 року — у день народження Банку!
https://www.clhs.com.ua/ua/news/ab-klir ... nnya-banku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Укргазбанку 1 ... 26, 27, 28
Assistant_Portal » Пон 02 гру, 2019 16:03
275 88537
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 10:59
Assistant_Portal
Акції від банку Форвард 1 ... 22, 23, 24
Ірина_ » Чет 10 сер, 2017 17:03
233 67243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 10:44
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1 ... 35, 36, 37
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 16:11
364 118887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 10:39
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1500)
02.12.2021 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.