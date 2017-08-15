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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:15

Здійснюйте новорічні бажання з картками Visa від Банку

21.12.2021
Здійснюйте новорічні бажання з картками Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
До вашої уваги є приємні знижки та умови на шопінг, щоб купувати подаруни для своїх любих було приємніше з картками Visa від АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

1. 7% бонусів на ROZETKA на бонусний рахунок при покупці товарів із карткою Visa. Акція діє лише на товари ROZETKA і поширюється на певний перелік товарів, які позначені спеціальною міткою. Сума бонусу становить не більше 200 грн на одиницю товару.
Період акції: з 8 грудня 2021 р. до 8 січня 2022 р.
Деталі: https://rozetka.com.ua/ua/news-articles ... ions/visa/

2. знижка 20% при замовленні на суму понад $60 на всі продукти в кошику, крім брендів-винятків. Суми мають бути розраховані в українській гривні на день оплати за курсом купівлі долара США до української гривні на день оплати, встановленому на офіційному вебсайті iHerb.
Для активації знижки введіть промокод VISAUA.
Період акції: з 1 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
Деталі: visa.com.ua

3. 10% кешбеку на бонусний рахунок від «АЛЛО» при оплаті карткою Visa.
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
Деталі: visa.com.ua

4. Доставка з Meest Express за 1 грн. Пропозицією можна скористатися не більше 10 разів за період проведення акції. Щоб отримати доставку за 1 грн, збережіть картку в додатку Visa й оплатіть нею замовлення.
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 10 лютого 2022 р.
Деталі: https://ua.meest.com/news/akcii

5. Безкоштовна доставка від Rocket для замовлень на суму 200 грн.
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
Деталі: visa.com.ua

6. -15% у BOLT зі святковим тарифом Visa Holiday у BOLT.
Знижка надається автоматично за умови додавання картки Visa в гаманець Bolt. Пропозиція діє в м. Києві.
Період акції: з 24 грудня 2021 р. до 24 січня 2022 р.

7. Кешбек 10% за покупку квитків у чатботі Укрзалізниці. Повернення 10% витрат (максимум – 100 грн) від суми квитків надається за умови додавання картки Visa в чат-бот. Акцією можна скористатися необмежену кількість разів. Кешбек нараховується протягом 10 робочих днів із моменту здійснення транзакції.
Період акції: з 15 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/zdijsny ... ngovij-dim
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