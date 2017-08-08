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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:15

Здійснюйте новорічні бажання з картками Visa від Банку

21.12.2021
Здійснюйте новорічні бажання з картками Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
До вашої уваги є приємні знижки та умови на шопінг, щоб купувати подаруни для своїх любих було приємніше з картками Visa від АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»:

1. 7% бонусів на ROZETKA на бонусний рахунок при покупці товарів із карткою Visa. Акція діє лише на товари ROZETKA і поширюється на певний перелік товарів, які позначені спеціальною міткою. Сума бонусу становить не більше 200 грн на одиницю товару.
Період акції: з 8 грудня 2021 р. до 8 січня 2022 р.
Деталі: https://rozetka.com.ua/ua/news-articles ... ions/visa/

2. знижка 20% при замовленні на суму понад $60 на всі продукти в кошику, крім брендів-винятків. Суми мають бути розраховані в українській гривні на день оплати за курсом купівлі долара США до української гривні на день оплати, встановленому на офіційному вебсайті iHerb.
Для активації знижки введіть промокод VISAUA.
Період акції: з 1 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
Деталі: visa.com.ua

3. 10% кешбеку на бонусний рахунок від «АЛЛО» при оплаті карткою Visa.
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
Деталі: visa.com.ua

4. Доставка з Meest Express за 1 грн. Пропозицією можна скористатися не більше 10 разів за період проведення акції. Щоб отримати доставку за 1 грн, збережіть картку в додатку Visa й оплатіть нею замовлення.
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 10 лютого 2022 р.
Деталі: https://ua.meest.com/news/akcii

5. Безкоштовна доставка від Rocket для замовлень на суму 200 грн.
Період акції: з 10 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
Деталі: visa.com.ua

6. -15% у BOLT зі святковим тарифом Visa Holiday у BOLT.
Знижка надається автоматично за умови додавання картки Visa в гаманець Bolt. Пропозиція діє в м. Києві.
Період акції: з 24 грудня 2021 р. до 24 січня 2022 р.

7. Кешбек 10% за покупку квитків у чатботі Укрзалізниці. Повернення 10% витрат (максимум – 100 грн) від суми квитків надається за умови додавання картки Visa в чат-бот. Акцією можна скористатися необмежену кількість разів. Кешбек нараховується протягом 10 робочих днів із моменту здійснення транзакції.
Період акції: з 15 грудня 2021 р. до 15 січня 2022 р.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/zdijsny ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:43

Чемпіонський кешбек на скіпаси на гірськолижних курортах Укр

Обирайте улюблені схили та траси: з 25 грудня 2021 по 31 січня 2022, купуйте скіпаси на гірськолижних курортах України та повертайте до 50%* вартості завдяки вашій преміальній картці Visa від АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Розмір кешбеку:

30% від вартості скіпасу, придбаного з карткою Visa Platinum, але не більшеніж1 000,00 грн.
40% від вартості скіпасу, придбаного з карткою Visa Signature, але не більше1 250,00 грн.
50% від вартості скіпасу, придбаного з карткою Visa Infinite, але не більше 1 500,00 грн.
Акція проводиться з 00:00:01 год. 25.12.2021 року до 23:59:59 год. 31.01.2022 року, з можливістю продовження на місяць—до 23:59:59 год. 28.02.2022.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/startuv ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 12:28

Вітаємо переможців у великому розіграші призів

Вітаємо переможців у великому розіграші призів на честь срібного ювілею АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!
Нам 25 років! Ми приймаємо поздоровлення і вручаємо подарунки.

Тож вітаємо щасливчиків у ВЕЛИКОМУ РОЗІГРАШІ ПРИЗІВ на честь срібного ювілею АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

До 20 січня 2022 очікуйте на дзвінок від представника Банку щодо інформації про отримання подарунків.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/vitayem ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 11:39

Очікуйте на подорож комфортно з преміальними картками

З 17 січня по 31 травня 2022 року держателі карток Visa Infinite мають унікальну можливість безкоштовно* скористатись зоною відпочинку Business & Family Lounge на Центральному залізничному вокзалі в Києві. А також отримати приємний бонус — сніданок та гарячий напій/сендвіч або десерт і гарячий напій.

До Ваших послуг:

простора зона відпочинку
бар-зона з кавою Idealist
підключення до швидкісного інтернету
підзарядка гаджетів
коворкінг-зона та переговорна кімната
душові кімнати
велика дитяча кімната та дитяче меню
бібліотека LibrariUZ
виставковий простір з картинами сучасних митців за підтримки Visa
Діють спеціальні умови:

Мається на увазі безкоштовний вхід та перебування протягом однієї години, наступні години сплачуються додатково.
Відвідування не частіше1 разу на добу, максимально - 4 рази на тиждень.
Пропозицією можна скористатися лише за наявності залізничного квитка у день прибуття/відбуття.
Щоб пройти валідацію за допомогою терміналу на вході до лаунжу потрібно протягом місяця розраховуватись карткою Visa Infinite на суму від 20 000 грн. Підраховуються всі операції за останні35 днів перед поточною датою, крім операцій за останні 5 днів.
Для дітей до 6 років включно вхід до лаунжу з батьками/опікунами безкоштовний, додатково сплачується тільки вартість послуги харчування – 100 грн за кожну дитину. Для дітей від 7 років діятиме спеціальний тариф.
https://www.clhs.com.ua/ua/news/ochikuj ... ngovij-dim
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Повідомлення Додано: Сер 08 лис, 2023 16:30

Долучайтеся до благодійної ініціативи «Добропаливо»

Небайдужі купують «Добропаливо» для волонтерів на WOG з Visa

https://news.finance.ua/ua/doluchaytesy ... visa-i-wog

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від банку Кліринговий Дім до 18 грудня 2023 р.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 16:58

Максимум переваг з картками Банку «Кліринговий Дім»

Банк «Кліринговий дім» пропонує скористатися вигідними пропозиціями від Visa та партнерів, щоб ваші покупки були ще вигіднішими та приємнішими.

Детальніше про акції: https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-ma ... nhovyy-dim
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 08:49

Re: Акції від банку Кліринговий Дім

Отримуйте знижку 5% при оплаті покупок на сайті Rozetka з картами Банку «Кліринговий Дім».

Робіть усі необхідні покупки для себе та родини з широкого асортименту Rozetka і отримуйте знижку 5%. Як скористатися пропозицією:
Робіть покупки на суму від 500 грн на rozetka.com.ua.

Детальніше за посиланням:

https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-zn ... ion_290724
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