Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Додано: Суб 21 вер, 2019 21:25

-- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.

-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.



-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.



Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.



-- Ладно, - сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=