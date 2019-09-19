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Рада скасувала податок на
інвестиції: "плюси" закону

Рада скасувала податок на інвестиції: "плюси" закону
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:16

Рада скасувала податок на інвестиції: "плюси" закону

Пропонуємо до обговорення:
Метою закону є поліпшення інвестиційного клімату України за окремими напрямками.

Дивися повний текст Рада скасувала податок на інвестиції: \"плюси\" закону.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:16

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