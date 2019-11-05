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Finance.ua: Битва депозитів:
monobank vs ПриватБанк

Finance.ua: Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:07

Finance.ua: Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк

Пропонуємо до обговорення:
Чиї вклади кращі?
Кожен банк хоче, щоб ви тримали свої заощадження саме у нього. Важливий аргумент в боротьбі за гроші клієнта - це процентна ставка, від якої залежить прибутковість вкладу. Важливий, але не єдиний. Багато клієнтів готові пожертвувати кількома відсотками прибутку заради зручності, технологічності і хорошого сервісу. Ми порівняли депозити двох, напевно, найбільш технологічних українських банків - monobank і ПриватБанку - за 6 критеріями. Ось що вийшло.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:13

D2 тема интересная. но важно помнить, что лучше пусть меньше процент, зато гарантий больше. Ты знаешь что ты 100% получишь деньги и банк не закроется.
444445pyat
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:24

В Приват банке за сьём денег с карты для выплат снимают 1%,а вы написали, что бесплатно.
Не обманывайте людей.
lyuhanov_sasha
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:12

Re: Finance.ua: Битва депозитів: monobank vs ПриватБанк

lyuhanov_sasha, такой тариф применяется по платёжной карте Универсальная или Универсальная-GOLD.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:24

снимаю с карты для выплат без процентов

lyuhanov_sasha
Если карту для выплат пополнять, то комиссия берется. А если Вы снимаете или расплачиваетесь, то комиссий нет.
galina465pavlova
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