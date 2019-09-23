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Бюджет недоотримав 60 млрд
грн через зміцнення гривні

Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:50

Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку зі зміцненням гривні державний бюджет України недоотримав 60 млрд грн доходів за 8 місяців поточного року.

Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
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