У зв'язку зі зміцненням гривні державний бюджет України недоотримав 60 млрд грн доходів за 8 місяців поточного року.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:50
Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
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Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:30
Когда уже расскажут сколько получили за счет укрепления бюджета?
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