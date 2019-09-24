У зв'язку зі зміцненням гривні державний бюджет України недоотримав 60 млрд грн доходів за 8 місяців поточного року.
Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:50
Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні
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Дивися повний текст Бюджет недоотримав 60 млрд грн через зміцнення гривні.
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:30
Когда уже расскажут сколько получили за счет укрепления бюджета?
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:37
Бюджет недополучил, а простые люди купили себе автомобили/технику/товары дешевле и стали лучше жить.
Вот теперь скажите, лучше стало или хуже и кому?!
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:10
Лучше стало китайцу, который продал вам эти автомобили и технику. Для него цена в долларах не изменилась.
Хуже стало отечественному производителю, который не смог конкурировать с дешевым импортом и закрыл свое украинское предприятие. В результате китайцу стало еще лучше из-за снижения конкуренции. А уволенные с отечественных заводов украинцы остались вообще без денег и техники.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:23
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