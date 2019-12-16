Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Чим швидший переказ – тим він дорожчий Згідно з даними польської дослідницької компанії Selectivv в Польщі мешкає близько 1,3 млн українців. Хтось працює в сусідній країні наїздами і часто повертається на батьківщину. Вони привозять гроші своїм сім'ям самі. Тим же, хто працює там постійно, доводиться думати, як переказувати їх рідним дистанційно. Ми розповімо, як це зробити.
1z_dnepr написав:А на оборот? Помочь студенту, например.
Рассказывал в другой ветке как сделать это с минимальными затратами если у студента есть счёт в польском банке: 1. Открыть счёт в злотых в украинском банке. Это не обязательная часть - переводить можно и с гривневой карты, но будет менее выгодно. 2. Открыть счёт в злотых в Transferwise. 3. Перетянуть злотые на счёт в Transferwise с украинского счёта, затем отправить перевод на польский счёт студента. Плата за операцию фиксирована и составляет около 6 злотых. По времени занимате обычно сутки из-за медленной обработки платежей в польских банках.
justit Вы имеете такой опыт? Какой банк? Какой % за снятие наличных в Польше? Например банк Кредо, с самым высоким курсом на покупку злотого для карты в злотых, отказывается принимать в кассе банка "не идеально новые" купюры. Продает же Кредо злотый ощутимо дороже - на 1000 злотых это составит 250 грн. Каждый месяц переплачивать от 500 до 1000 грн как-то не очень хочется. Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.
1z_dnepr написав:А на оборот? Помочь студенту, например.
Студент с Украинской картой там, родители пополняют ее здесь. Вроде очевидный способ.
Очевидный, но далеко не самый выгодный.
Многие украинские банки берут комиссию за конвертацию при покупках. А снятиие наличных так вообще дорогая операция, обычно 1,5-2% плюс фиксированная часть от 5 долларов.
Курс в банках менее выгодный чем курс в обменках.
Ну я полагал, что в Польше студент может платить картой, а не снимать cash Но у каждого свои предпочтения. Я лично за границей всегда платил гривневой картой. И конвертация меня совершенно не интересовала.
justit написав:Я лично за границей всегда платил гривневой картой.
Остаётся пункт 1: комиссия за конвертацию. И даже если найти банк без комиссии то остаётся курс конвертации который в большенитсве банков выше чем курс в обменках. Потому переслать деньги студенту на польский счёт - выгодней чем студенту платить гривневой картой.
Польский счёт так же удобней для: * пополнения польского мобильного, по тем же описанным выше причинам по которым оплата украинской картой в магазинах * оплаты за аренду жилья, коммуналки, для оплаты обучения, оплаты каких-то иных расходов требующих банковского перевода
Я не утверждаю что платить гривневой картой очень плохой способ. Я лишь говорю что перекинуть злотые на польский счёт - с большой вероятность выгодней чем платить украинской картой и что это даёт студенту больше возможностей в распоряжении деньгами.
justit написав:Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.
Вот для туриста вне всяких сомнений - платить украинской гривневой картой проще и заморачиваться с польской банковской картой смысла нет вообще. И даже украинская карта в злотых врядли сильно выгодней из-за ограниченного срока пребывания туриста в Польше.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
UK, EU та PL рахунки в TransferWisetransferwise.com/invite/u/vitaliyb44
Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift