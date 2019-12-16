RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: 9 способів переказати
гроші з Польщі в Україну

Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:11

Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї

  justit написав:Ну для этого другой вроде способ.
Монобанк - SEPA на Польский счет (возможно там работает, не тестил)

Во-первых Монобанк умеет только принимать SEPA-переводы. Причём принимает не сам на свои счета, а через известного финтех-посредника Clear Junction - видно в реквизитах счёта для SEPA-перевода: там указано и название и адрес банка.

Отправлять SEPA-переводы Монобанк не умеет. У него вроде бы есть исходящие SWIFT-переводы, но доступны они только премиум-клиентам с платиновой или железной картой. Учитывая их минимальну цену в десяток-другой долларов - по моему мнению они сразу же отпадают как невыгодный вариант.

Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.

Вот если студент живет в Словакии, Чехии, Астрии, Германии - тогда да.

К слову есть украинские банки которые умеют отправлять перевод с карты на карту на зарубежные банки. Но там обычно комиссия, пусть и не такая высокая как у SWIFT, но все же существенно выше чем у описанного способа перевода через TransferWise.

  justit написав:Не встречал расчетов, например сколько потеряется на 1000 (или 500) долл. по сравнению с импользованием Украинской карты

Тут надо сравнивать с картой конкретного банка. Если к примеру у Монобанка или Идеябанка комиссии нет то у какого-то другого комиссия есть - соответствено и результат сравнения будет разный. Плюс курсы конвертации у банков так же различаются и пока я был клиентом Идеябанка сравнение курсов было всегда в пользу Монобанка.

Как резюме.

Если студент только собирается на учебу то конечно альтернатив украинской карте скорей всего нет. Ну разве что он уже ездил знакомиться с учебным заведением и имел шанс открыть польский счет.

А дальше после нескольких месяцев жизни уже можно прикинуть сколько в среднем денег студенту надо для жизни, есть ли какие-то платежи которые невозможно сделать без польского счёта или просто выгодней делать с польского. И сесть с калькулятором посчитать есть ли выгода от перевода злотых на польский счёт. Может там будут какие-то копейки выгоды - дейсвительно зачем тогда заморачиваться, просто платить украинской картой и не знать лишних забот ;)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 824
З нами з: 06.08.19
Подякував: 204 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році? 1, 2, 3, 4, 5
D2 » Пон 16 гру, 2019 13:08
43 9266
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 14:35
freeze
Finance.ua: Отпуск 2020: в каких странах ждут украинцев?
D2 » Сер 08 лип, 2020 13:50
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 13:57
Son of Sun
Finance.ua: Сколько стоит жить в Канаде
D2 » Пон 06 лип, 2020 12:45
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 13:02
bondarenkod

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.