Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Додано: Суб 11 лип, 2020 21:11

justit написав: Ну для этого другой вроде способ.

Монобанк - SEPA на Польский счет (возможно там работает, не тестил) Ну для этого другой вроде способ.Монобанк - SEPA на Польский счет (возможно там работает, не тестил)

justit написав: Не встречал расчетов, например сколько потеряется на 1000 (или 500) долл. по сравнению с импользованием Украинской карты Не встречал расчетов, например сколько потеряется на 1000 (или 500) долл. по сравнению с импользованием Украинской карты

Во-первых Монобанк умеет только принимать SEPA-переводы. Причём принимает не сам на свои счета, а через известного финтех-посредника Clear Junction - видно в реквизитах счёта для SEPA-перевода: там указано и название и адрес банка.Отправлять SEPA-переводы Монобанк не умеет. У него вроде бы есть исходящие SWIFT-переводы, но доступны они только премиум-клиентам с платиновой или железной картой. Учитывая их минимальну цену в десяток-другой долларов - по моему мнению они сразу же отпадают как невыгодный вариант.Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.Вот если студент живет в Словакии, Чехии, Астрии, Германии - тогда да.К слову есть украинские банки которые умеют отправлять перевод с карты на карту на зарубежные банки. Но там обычно комиссия, пусть и не такая высокая как у SWIFT, но все же существенно выше чем у описанного способа перевода через TransferWise.Тут надо сравнивать с картой конкретного банка. Если к примеру у Монобанка или Идеябанка комиссии нет то у какого-то другого комиссия есть - соответствено и результат сравнения будет разный. Плюс курсы конвертации у банков так же различаются и пока я был клиентом Идеябанка сравнение курсов было всегда в пользу Монобанка.Как резюме.Если студент только собирается на учебу то конечно альтернатив украинской карте скорей всего нет. Ну разве что он уже ездил знакомиться с учебным заведением и имел шанс открыть польский счет.А дальше после нескольких месяцев жизни уже можно прикинуть сколько в среднем денег студенту надо для жизни, есть ли какие-то платежи которые невозможно сделать без польского счёта или просто выгодней делать с польского. И сесть с калькулятором посчитать есть ли выгода от перевода злотых на польский счёт. Может там будут какие-то копейки выгоды - дейсвительно зачем тогда заморачиваться, просто платить украинской картой и не знать лишних забот