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Finance.ua: 9 способів переказати
гроші з Польщі в Україну

Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:11

Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї

  justit написав:Ну для этого другой вроде способ.
Монобанк - SEPA на Польский счет (возможно там работает, не тестил)

Во-первых Монобанк умеет только принимать SEPA-переводы. Причём принимает не сам на свои счета, а через известного финтех-посредника Clear Junction - видно в реквизитах счёта для SEPA-перевода: там указано и название и адрес банка.

Отправлять SEPA-переводы Монобанк не умеет. У него вроде бы есть исходящие SWIFT-переводы, но доступны они только премиум-клиентам с платиновой или железной картой. Учитывая их минимальну цену в десяток-другой долларов - по моему мнению они сразу же отпадают как невыгодный вариант.

Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.

Вот если студент живет в Словакии, Чехии, Астрии, Германии - тогда да.

К слову есть украинские банки которые умеют отправлять перевод с карты на карту на зарубежные банки. Но там обычно комиссия, пусть и не такая высокая как у SWIFT, но все же существенно выше чем у описанного способа перевода через TransferWise.

  justit написав:Не встречал расчетов, например сколько потеряется на 1000 (или 500) долл. по сравнению с импользованием Украинской карты

Тут надо сравнивать с картой конкретного банка. Если к примеру у Монобанка или Идеябанка комиссии нет то у какого-то другого комиссия есть - соответствено и результат сравнения будет разный. Плюс курсы конвертации у банков так же различаются и пока я был клиентом Идеябанка сравнение курсов было всегда в пользу Монобанка.

Как резюме.

Если студент только собирается на учебу то конечно альтернатив украинской карте скорей всего нет. Ну разве что он уже ездил знакомиться с учебным заведением и имел шанс открыть польский счет.

А дальше после нескольких месяцев жизни уже можно прикинуть сколько в среднем денег студенту надо для жизни, есть ли какие-то платежи которые невозможно сделать без польского счёта или просто выгодней делать с польского. И сесть с калькулятором посчитать есть ли выгода от перевода злотых на польский счёт. Может там будут какие-то копейки выгоды - дейсвительно зачем тогда заморачиваться, просто платить украинской картой и не знать лишних забот ;)
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:46

Re: Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Украї

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yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:35

  vitaliy_berdinskikh написав:Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.

В PKO BP маржа 0,4% от форекса.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:53

  Gastarbaiter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.

В PKO BP маржа 0,4% от форекса.

Какого именно?
rynek walutowy o charakterze hurtowym, w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych oraz systemów informacyjnych (np. Agencja Reutera)[1].
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:55

  yama написав:Зображення
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У нас с апреля новый закон о финмониторинге, теперь даже риэлтеры (или нотариусы?) должны проверять источники. И приняла закон Верховная Рада, а не НБУ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Gastarbaiter написав:В PKO BP маржа 0,4% от форекса.

Какого именно?
rynek walutowy o charakterze hurtowym, w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych oraz systemów informacyjnych (np. Agencja Reutera)[1].

Я смотрю на fxstreet.com. Откуда именно они их берут - без понятия, мне эти десятые доли пипса как-то погоды не делают.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:21

1z_dnepr
Оформляется ПУМБ злотовая карта с дубликатом. Дубликат отдается студенту, оригинал родители пополняют злотыми в кассе ПУМБа здесь. Комиссий 0.
Покупать наличные злотые в Киеве можно очень выгодно, если уметь. На 2 процентов дешевле форекса на сейчас например.
alex77
 
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