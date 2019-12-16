Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

justit написав:Ну для этого другой вроде способ. Монобанк - SEPA на Польский счет (возможно там работает, не тестил)
Во-первых Монобанк умеет только принимать SEPA-переводы. Причём принимает не сам на свои счета, а через известного финтех-посредника Clear Junction - видно в реквизитах счёта для SEPA-перевода: там указано и название и адрес банка.
Отправлять SEPA-переводы Монобанк не умеет. У него вроде бы есть исходящие SWIFT-переводы, но доступны они только премиум-клиентам с платиновой или железной картой. Учитывая их минимальну цену в десяток-другой долларов - по моему мнению они сразу же отпадают как невыгодный вариант.
Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.
Вот если студент живет в Словакии, Чехии, Астрии, Германии - тогда да.
К слову есть украинские банки которые умеют отправлять перевод с карты на карту на зарубежные банки. Но там обычно комиссия, пусть и не такая высокая как у SWIFT, но все же существенно выше чем у описанного способа перевода через TransferWise.
justit написав:Не встречал расчетов, например сколько потеряется на 1000 (или 500) долл. по сравнению с импользованием Украинской карты
Тут надо сравнивать с картой конкретного банка. Если к примеру у Монобанка или Идеябанка комиссии нет то у какого-то другого комиссия есть - соответствено и результат сравнения будет разный. Плюс курсы конвертации у банков так же различаются и пока я был клиентом Идеябанка сравнение курсов было всегда в пользу Монобанка.
Как резюме.
Если студент только собирается на учебу то конечно альтернатив украинской карте скорей всего нет. Ну разве что он уже ездил знакомиться с учебным заведением и имел шанс открыть польский счет.
А дальше после нескольких месяцев жизни уже можно прикинуть сколько в среднем денег студенту надо для жизни, есть ли какие-то платежи которые невозможно сделать без польского счёта или просто выгодней делать с польского. И сесть с калькулятором посчитать есть ли выгода от перевода злотых на польский счёт. Может там будут какие-то копейки выгоды - дейсвительно зачем тогда заморачиваться, просто платить украинской картой и не знать лишних забот
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
UK, EU та PL рахунки в TransferWisetransferwise.com/invite/u/vitaliyb44
Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh написав:Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.
vitaliy_berdinskikh написав:Во-вторых даже если бы такой перевод можно было отправить то для Польши это плохой вариант - курсы обемена в польских банках зачастую хуже украинских, тоесть будуть потери на конвертации евро в злотый. Если евро покупался не в обменке, а у самого Монобанка то суммарные потери будут достаточно большие.
В PKO BP маржа 0,4% от форекса.
Какого именно?
rynek walutowy o charakterze hurtowym, w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych oraz systemów informacyjnych (np. Agencja Reutera)[1].
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
UK, EU та PL рахунки в TransferWisetransferwise.com/invite/u/vitaliyb44
Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Gastarbaiter написав:В PKO BP маржа 0,4% от форекса.
Какого именно?
rynek walutowy o charakterze hurtowym, w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz inwestorzy instytucjonalni z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych oraz systemów informacyjnych (np. Agencja Reutera)[1].
Я смотрю на fxstreet.com. Откуда именно они их берут - без понятия, мне эти десятые доли пипса как-то погоды не делают.
1z_dnepr Оформляется ПУМБ злотовая карта с дубликатом. Дубликат отдается студенту, оригинал родители пополняют злотыми в кассе ПУМБа здесь. Комиссий 0. Покупать наличные злотые в Киеве можно очень выгодно, если уметь. На 2 процентов дешевле форекса на сейчас например.
Gastarbaiter написав:Я смотрю на fxstreet.com. Откуда именно они их берут - без понятия, мне эти десятые доли пипса как-то погоды не делают.
Hу вот зашел я на фхстрит, https://www.fxstreet.com/rates-charts/eurpln Курс покупки евро на форексе 4,47. PKO на своем сайте говорит что покупает по 4,27. Это не 0,04%, это 4%. На сумме 100 евро разница составит 20 злотых. Не смертельно, но разница ощутима.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
UK, EU та PL рахунки в TransferWisetransferwise.com/invite/u/vitaliyb44
Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Gastarbaiter написав:Я смотрю на fxstreet.com. Откуда именно они их берут - без понятия, мне эти десятые доли пипса как-то погоды не делают.
Hу вот зашел я на фхстрит, https://www.fxstreet.com/rates-charts/eurpln Курс покупки евро на форексе 4,47. PKO на своем сайте говорит что покупает по 4,27. Это не 0,04%, это 4%. На сумме 100 евро разница составит 20 злотых. Не смертельно, но разница ощутима.
Курсы на сайте - это курсы, по которым можно обменять наличные в отделении.
У них есть Kantor online, который доступен в интернет-банке. Там курсы намного лучше. На выходных маржу чуть расширяют, но во время торговой сессии как раз +/- 0,4%.
1z_dnepr написав:Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.
Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.
Собственно потом это и самый очевидный для меня способ. И самый простой.
В Польше картой можно расчитаться почти везде. В других странах не всегда. Например, поехали как-то в горы на границе Польши и Словакии, потом спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок. Вечер выходного дня. Как на зло как раз перед поездкой выложил из кошелька несколько евро, которые там болтались, поскольку изначально в планах заезжать еще куда-то не было. И вот мы ходим по центру этого городка в поисках кофе и еды, а никто не хочет принимать карты! Ни в кофейне, ни в ресторане, ни продавец мороженого! Злотыми тоже не расчитаться. Пришлось бежать в банкомат, снимать 20 евро с карты и платить около 10 евро комиссии. В Берлине тоже за покупки до 10 евро в магазинчиках не хотят картами оплату принимать. В Италии, кажется, тоже что-то такое было.