Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:39
Можно открыть счета в Blackcatcard и тому, кто отправляет, и тому, кто получает и обмениваться платежами мгновенно и без комиссии. Здесь есть нюанс, что за вывод в банкомате, например, надо будет заплатить 2%, но это зачастую выгоднее, чем оплачивать комиссии платежных систем.
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:22
pusnovn какая унылая реклама. Особенно на фоне того что комиссии платежных систем меньше 2%, а пополнение этой карты имеет комиссию даже больше чем снятие в банкомате - аж 3,5%!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|