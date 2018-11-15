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Finance.ua: 9 способів переказати
гроші з Польщі в Україну

Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 21:17

  yama написав:а из РФ в Украину ?
Из Беларуси только Свифтом.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 22:34

  Gastarbaiter написав:
  justit написав:
  1z_dnepr написав:Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.


Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.

Собственно потом это и самый очевидный для меня способ.
И самый простой.

В Польше картой можно расчитаться почти везде. В других странах не всегда. Например, поехали как-то в горы на границе Польши и Словакии, потом спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок. Вечер выходного дня. Как на зло как раз перед поездкой выложил из кошелька несколько евро, которые там болтались, поскольку изначально в планах заезжать еще куда-то не было. И вот мы ходим по центру этого городка в поисках кофе и еды, а никто не хочет принимать карты! Ни в кофейне, ни в ресторане, ни продавец мороженого! Злотыми тоже не расчитаться. Пришлось бежать в банкомат, снимать 20 евро с карты и платить около 10 евро комиссии.
В Берлине тоже за покупки до 10 евро в магазинчиках не хотят картами оплату принимать. В Италии, кажется, тоже что-то такое было.

Так же и в Польшу, при начислении на банковский карточный счёт в Евро, из Украины - комиссия 30%. (перевод, конвертация, легализация, вступление в Права собственности на счёт получателя польского собственника банковской карты в Евро)
Так было по крайней мере в 17м году.
Особенность была в том, что счёт в Польском банке в Евро выставлялся типа, как Зарплатный счёт для одноразового начисления в Украине.
Без риска, участвовать в игре в напёрстки с Государством, когда были ограничения на снятие наличных в день.
Kudrjavuy
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