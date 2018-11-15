Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Gastarbaiter написав:

justit написав: 1z_dnepr написав: Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт. Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.



Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.



Собственно потом это и самый очевидный для меня способ.

И самый простой. Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.Собственно потом это и самый очевидный для меня способ.И самый простой.

В Польше картой можно расчитаться почти везде. В других странах не всегда. Например, поехали как-то в горы на границе Польши и Словакии, потом спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок. Вечер выходного дня. Как на зло как раз перед поездкой выложил из кошелька несколько евро, которые там болтались, поскольку изначально в планах заезжать еще куда-то не было. И вот мы ходим по центру этого городка в поисках кофе и еды, а никто не хочет принимать карты! Ни в кофейне, ни в ресторане, ни продавец мороженого! Злотыми тоже не расчитаться. Пришлось бежать в банкомат, снимать 20 евро с карты и платить около 10 евро комиссии.В Берлине тоже за покупки до 10 евро в магазинчиках не хотят картами оплату принимать. В Италии, кажется, тоже что-то такое было.