Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Gastarbaiter написав: justit написав: 1z_dnepr написав:
Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.
Личного опыта кроме турпоездок с гривневыми картами, которыми расплачивался везде (гре принимают карты) нету.
Собственно потом это и самый очевидный для меня способ.
И самый простой.
В Польше картой можно расчитаться почти везде. В других странах не всегда. Например, поехали как-то в горы на границе Польши и Словакии, потом спонтанно решили заехать в ближайший словацкий городок. Вечер выходного дня. Как на зло как раз перед поездкой выложил из кошелька несколько евро, которые там болтались, поскольку изначально в планах заезжать еще куда-то не было. И вот мы ходим по центру этого городка в поисках кофе и еды, а никто не хочет принимать карты! Ни в кофейне, ни в ресторане, ни продавец мороженого! Злотыми тоже не расчитаться. Пришлось бежать в банкомат, снимать 20 евро с карты и платить около 10 евро комиссии.
В Берлине тоже за покупки до 10 евро в магазинчиках не хотят картами оплату принимать. В Италии, кажется, тоже что-то такое было.
Так же и в Польшу, при начислении на банковский карточный счёт в Евро, из Украины - комиссия 30%. (перевод, конвертация, легализация, вступление в Права собственности на счёт получателя польского собственника банковской карты в Евро)
Так было по крайней мере в 17м году.
Особенность была в том, что счёт в Польском банке в Евро выставлялся типа, как Зарплатный счёт для одноразового начисления в Украине.
Без риска, участвовать в игре в напёрстки с Государством, когда были ограничения на снятие наличных в день.