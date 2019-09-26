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Finance.ua: Приват24: як легко
отримувати і відправляти...

Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:17

Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні перекази в популярному інтернет-банку

Дивися повний текст Приват24: як легко отримувати і відправляти гроші за кордон
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:09

Свифт-переводы приватбанка - это лотерея пройдет-не пройдет. Приватбанк не предупреждает, что отправляет не напрямую, а через банк-корреспондент, который тоже берет комиссию, которая увеличивается втрое от заявленной!!!
lusikaj
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