Кабінет Міністрів розраховує на зниження рівня безробіття з 9,6% до 5%.
Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 09:24
Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:24
Піднімуть ціни, і безробітні, що мали якийсь сторонній дохід, будуть змушені йти працювати навіть на дуже низькі зар.плати
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:56
Re: Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
Правительство планирует вдвое снизить безработицу и для этого
- реорганизовать государственную службу занятости с привлечением частных компаний (каким образом? как будет организован выбор частных агентств? кто будет оплачивать их услуги?)
- создать веб-порталы, предоставляющие услуги профайлинга (кем? за чей счет?)
- проводить тренинги по поиску работы (для кого? как? кем? по каким программам?)
- осуществлять сопровождение на новой работе (кем? по каким принципам? за чей счет?)
Я один не увидел здесь никакой конкретики вообще и планов создания новых рабочих мест в частности, зато увидел много возможностей для освоения бюджетных средств?
P.S. Я не знаю, откуда взяты эти тезисы, но они были бы актуальны в стране с больших количеством вакансий и большим количеством мигрантов, которые не знают, чем им вообще можно заниматься, как искать вакансии и как вести себя после трудоустройства.
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:32
Все проблемы оказывается можно решить созданием порталов. А завод какой-нибудь сначала построить или фабрику не пробовали?
Додано: Нед 06 жов, 2019 01:31
Вони ж будують "країну в смартфоні". А як побудувати завод у смартфоні - поки що ніхто не придумав.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:31
Это все трудности, которые придется решать.
Думаю, что команда Президента в этот раз пойдет по пути, предложенному величайшим экономистом Кейнса, который правильно осознал руководящую роль государства в развитии экономики. Благодаря его идеям США вышли из Великой Депрессии и теперь являются лидером мировой экономики. Китай, кстати, не смотря на правящую там коммунистическую партию, также однозначно пошел по пути, предложенному Кейнсом. Успехи Китая в экономике, думаю, оспаривать не приходится. Правильно Зеленский в переговорах с Трампом назвал США примером для подражания в вопросах борьбы с кризисом.
Думаю, что успешно размещенные ОВГЗ поневоле станут частью будущего роста экономики Украины и благосостояния мелкого и среднего бизнеса.
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