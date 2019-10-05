Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%

Додано: Суб 05 жов, 2019 09:56

Правительство планирует вдвое снизить безработицу и для этого



- реорганизовать государственную службу занятости с привлечением частных компаний (каким образом? как будет организован выбор частных агентств? кто будет оплачивать их услуги?)

- создать веб-порталы, предоставляющие услуги профайлинга (кем? за чей счет?)

- проводить тренинги по поиску работы (для кого? как? кем? по каким программам?)

- осуществлять сопровождение на новой работе (кем? по каким принципам? за чей счет?)



Я один не увидел здесь никакой конкретики вообще и планов создания новых рабочих мест в частности, зато увидел много возможностей для освоения бюджетных средств?



P.S. Я не знаю, откуда взяты эти тезисы, но они были бы актуальны в стране с больших количеством вакансий и большим количеством мигрантов, которые не знают, чем им вообще можно заниматься, как искать вакансии и как вести себя после трудоустройства.