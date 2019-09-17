Про це повідомляє прес-служба МХП.
Дивися повний текст Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:54
Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:01
Re: Укрзалізниця загубила
ТАК и рельсы исчезают. но государство не беднеет
|