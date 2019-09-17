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Укрзалізниця загубила
80 тонн олії Косюка

Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:54

Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МХП.

Дивися повний текст Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка.
R2
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Не обеднеет
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Re: Укрзалізниця загубила

ТАК и рельсы исчезают. но государство не беднеет
sal
 
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