Про це повідомляє прес-служба МХП.
Дивися повний текст Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 08:54
Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:01
Re: Укрзалізниця загубила
ТАК и рельсы исчезают. но государство не беднеет
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:36
Re: Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
"В нашей стране можно воровать вагонами, но не дай Бог украсть велосипед" (С)))
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:38
Прикольно, сп_зд_т у тебя кошелёк в метро, а я скажу тебе не обеднеешь.
Додано: Вів 08 жов, 2019 09:48
Re: 80 тонн
Подымают тарифы - а народ не беднеет.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:17
Вы что, кошельки ,рельсы,велосипеды? Это же святое,ОЛIЯ. Такому герою нужно всё в десятикратном размере компенсировать срочно! За счёт государства. И конечно моральный ущерб тоже, куда же без него.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:24
Ну, вообще-то это не ему. Ему оно не доехало. А отправители влетели.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:31
|