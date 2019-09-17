RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця загубила
80 тонн олії Косюка

Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:54

Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МХП.

Дивися повний текст Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91243
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 08:54

Не обеднеет
p_a_l
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:01

Re: Укрзалізниця загубила

ТАК и рельсы исчезают. но государство не беднеет
sal
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 25.03.16
Подякував: 684 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:36

Re: Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка

"В нашей стране можно воровать вагонами, но не дай Бог украсть велосипед" (С)))
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:38

Прикольно, сп_зд_т у тебя кошелёк в метро, а я скажу тебе не обеднеешь.
nyv
 
Повідомлень: 123
З нами з: 06.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 09:48

Re: 80 тонн

Подымают тарифы - а народ не беднеет.
sal
 
Повідомлень: 3505
З нами з: 25.03.16
Подякував: 684 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:17

Вы что, кошельки ,рельсы,велосипеды? Это же святое,ОЛIЯ. Такому герою нужно всё в десятикратном размере компенсировать срочно! За счёт государства. И конечно моральный ущерб тоже, куда же без него. :mrgreen:
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 490
З нами з: 29.11.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:24

  Дядя Дима написав: Такому герою нужно всё... компенсировать срочно! :mrgreen:

Ну, вообще-то это не ему. Ему оно не доехало. А отправители влетели. :(
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 16.01.07
Подякував: 42 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:29

  nyv написав:Прикольно, сп_зд_т у тебя кошелёк в метро, а я скажу тебе не обеднеешь.

Посочувствуй. Как пришло так и ушло.
Нефиг было бабло гребсти которое должно выделяться для малого бизнеса

P.S. Саша Белый. :D
p_a_l
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:31

  Vicont-UA написав:
  Дядя Дима написав: Такому герою нужно всё... компенсировать срочно! :mrgreen:

Ну, вообще-то это не ему. Ему оно не доехало. А отправители влетели. :(

Тогда отправителей жалко.
p_a_l
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті
R2 » Чет 03 жов, 2019 13:39
5 208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 09:19
Kudrjavuy
"Укрзалізниця" почала процес закупівлі вагонів за кошти ЄБРР
R2 » Сер 25 вер, 2019 16:26
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 16:26
stelmah_mihailo
Укрзалізниця анонсувала створення «Вокзальної компанії»
R2 » Вів 17 вер, 2019 09:43
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 05:53
kxkua88

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15503)
08.10.2019 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.