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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:57
Странный у нас народ. И новости странные.
Хищение грузов на ж/д - нужно преподнести как "у Косюка", а люди конечно не прочь позлорадствовать...
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:40
Когда обворовывают народ схемами на тарифах, ценах, новости звучат благозвучнее?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:45
Re: Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:53
Re: перечитали новость
41 тонну уже нашли.
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:47
Re: Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
ну нормально.....Лучше бы косюк вертолет или машины Укрзализницей отправил, было бы эпичнее!
Додано: Сер 09 жов, 2019 05:53
Re: Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
Старо как мир.
Была у аграриев такая разводка. Снимаешь урожай, загоняешь на элеватор. Страхуешь. Через время - вывозишь, а в элеваторе сжигаешь чутка для виду. Зовёшь страховщиков, те делают расследование. Иногда нужно занести и пожарникам, чтоб эксперты дали оценку правильную.
В итоге ты и с урожаем и с баблом страховщиков
У косюка с ЖД вполне может быть то самое.
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:37
Re: Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
И в тюрьме.)))
С маслом на самом деле действительно есть большая проблема. Его на этапе транспортировки (это в основном экспорт) сливают и доливают (20-50%) куриным жиром (который дешевле намного). Экспресс анализ не показывает разбавления и только у покупателя где могут сделать развернутый анализ, который делается не быстро, выясняется что масло разбавлено куриным жиром.
Додано: Сер 09 жов, 2019 14:08
Re: Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка
Я вас умоляю. Умеешь договориться - никакой тюрьмы даже не светит.
Кременчуг. Останавливают фуру с лесом. Документов нет. Машина на площадку, дело завели. Спустя 3 дня машины на стоянке нет, дело закроют позже по давности и неимении доказательств\нарушении процедура приемки нарушителей\отсутствия состава преступления\добавить по вкусу с юристом и нач. следствия.
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