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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:01
потрібно запровадити позначку в паспорті про шлюб. Один мій знайомий декілька раз мав можливість тримати в руках паспорт своєї нової знайомої...а правда його потім жостко ударила
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:42
Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
А в 45 років на шару старий на новий обміняють чи дорожче ніж звичайно?
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:55
деньги должны быть металлические - золотые, серебряные и медные монеты. носить их надо в специальных мешочках, которые должны быть прикреплены к седлу лошади.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:33
chipmunk
25 та 45 - це про паспорт-книжечку - вклейка нового фото. А картку раз в 10 років треба міняти (тобто нове фото раз в 10 років).
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:07
Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
А смысл менять в 45? Принести свое новое фото (2 шт) и паспорт. Через 3 -4 дня забрать паспорт. Получите бессрочный документ. Цена вопроса - стоимость фото.
Ну есть еще вариант для ****: за 300 грн сходить и поменять нормальный паспорт на пластик, а потом повторить процедуры в 55, 65, 75, 85, 95 и т.д.
И конечно, для закрепления эффекта, придется финансово "помогать" родному государству - лечение не бесплатное.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:07
я не хотела менять паспорт на ай-карту, хотела бумажнуж книжку, мне отказали!!! так что это все развод! никто не внимает желаниям украинцев!!!
Додано: Нед 13 жов, 2019 01:40
Додано: Нед 13 жов, 2019 10:57
Не получится. Где-то года полтора назад читал о подобном случае - действительно очень религиозный человек отказывался получать ID-карту и через суд требовал выдать ему паспорт-книжечку.
Он выиграл все суды, которые обязали Держмигрслужбу выдать ему именно паспорт-книжку. Но оказалось, что выполнить решение суда невозможно, т.к.
- к тому времени паспорта-книжки уже больше года не печатались
- во всех отделениях мигрслужбы по всей Украине не нашлось ни одного чистого бланка паспорта-книжки.
Согласился ли он на ID-карту или остался жить без паспорта не знаю, не следил дальше за этой историей.
Отсюда вывод - граждане, берегите свои паспорта и следите за сроками вклейки новых фото
P.S. Въезд в Беларусь по ID-карте запрещен, только по бумажным паспортам, внутренним или заграничным. Возможно и в другие страны тоже.
Додано: Суб 29 тра, 2021 10:12
Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
Комітет Ради схвалив законопроєкт про виведення паспортів-книжечок з обігу
28.05.2021
Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону про заміну паспортів.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Так, парламентарям рекомендують схвалити у першому читанні законопроєкт №3986 про заміну паспортів. Паспорт громадянина України у формі книжечки планують вивести з обігу.
Проєкт закону пропонує визнати постанову ВР від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” такою, що втратила чинність.
Документ встановлює, що паспорт у формі книжечки, оформлений до набрання чинності цим законом, є чинним до закінчення строку його дії.
У свою чергу, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк заявив про необхідність ухвалення закону, оскільки закінчуються бланки паспортів у формі книжечки та через підробку паперових документів.
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