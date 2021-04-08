RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи обов`язково замінювати
паспорт-книжечку на ID-картку

Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:01

потрібно запровадити позначку в паспорті про шлюб. Один мій знайомий декілька раз мав можливість тримати в руках паспорт своєї нової знайомої...а правда його потім жостко ударила
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 16.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:42

Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

А в 45 років на шару старий на новий обміняють чи дорожче ніж звичайно?
chipmunk
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 15.04.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:55

деньги должны быть металлические - золотые, серебряные и медные монеты. носить их надо в специальных мешочках, которые должны быть прикреплены к седлу лошади.
igreen1962
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:33

chipmunk
25 та 45 - це про паспорт-книжечку - вклейка нового фото. А картку раз в 10 років треба міняти (тобто нове фото раз в 10 років).
Angelo77
 
Повідомлень: 228
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:07

Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

  chipmunk написав:А в 45 років на шару старий на новий обміняють чи дорожче ніж звичайно?

А смысл менять в 45? Принести свое новое фото (2 шт) и паспорт. Через 3 -4 дня забрать паспорт. Получите бессрочный документ. Цена вопроса - стоимость фото.

Ну есть еще вариант для ****: за 300 грн сходить и поменять нормальный паспорт на пластик, а потом повторить процедуры в 55, 65, 75, 85, 95 и т.д.
И конечно, для закрепления эффекта, придется финансово "помогать" родному государству - лечение не бесплатное.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6694
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3158 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:07

я не хотела менять паспорт на ай-карту, хотела бумажнуж книжку, мне отказали!!! так что это все развод! никто не внимает желаниям украинцев!!!
svalerija
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 01:40

  svalerija написав:я не хотела менять паспорт на ай-карту, хотела бумажнуж книжку, мне отказали!!! так что это все развод! никто не внимает желаниям украинцев!!!

Разговор шел про вклейку. Но
Но и поменять - можно, через суд. Как? Адвокаты знают 8) Например, "по религиозным убеждениям" 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6694
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3158 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:57

  EKO написав:
  svalerija написав:я не хотела менять паспорт на ай-карту, хотела бумажнуж книжку, мне отказали!!! так что это все развод! никто не внимает желаниям украинцев!!!

Разговор шел про вклейку. Но
Но и поменять - можно, через суд. Как? Адвокаты знают 8) Например, "по религиозным убеждениям" 8)

Не получится. Где-то года полтора назад читал о подобном случае - действительно очень религиозный человек отказывался получать ID-карту и через суд требовал выдать ему паспорт-книжечку.

Он выиграл все суды, которые обязали Держмигрслужбу выдать ему именно паспорт-книжку. Но оказалось, что выполнить решение суда невозможно, т.к.
- к тому времени паспорта-книжки уже больше года не печатались
- во всех отделениях мигрслужбы по всей Украине не нашлось ни одного чистого бланка паспорта-книжки.

Согласился ли он на ID-карту или остался жить без паспорта не знаю, не следил дальше за этой историей.

Отсюда вывод - граждане, берегите свои паспорта и следите за сроками вклейки новых фото
Кроме того, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.


P.S. Въезд в Беларусь по ID-карте запрещен, только по бумажным паспортам, внутренним или заграничным. Возможно и в другие страны тоже.
yanyura
 
Повідомлень: 5927
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 10:12

Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Комітет Ради схвалив законопроєкт про виведення паспортів-книжечок з обігу​



28.05.2021

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт закону про заміну паспортів.
Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Так, парламентарям рекомендують схвалити у першому читанні законопроєкт №3986 про заміну паспортів. Паспорт громадянина України у формі книжечки планують вивести з обігу.
Проєкт закону пропонує визнати постанову ВР від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон” такою, що втратила чинність.
Документ встановлює, що паспорт у формі книжечки, оформлений до набрання чинності цим законом, є чинним до закінчення строку його дії.
У свою чергу, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк заявив про необхідність ухвалення закону, оскільки закінчуються бланки паспортів у формі книжечки та через підробку паперових документів.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 241
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Велика Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації...
R2 » Суб 15 тра, 2021 22:23
1 750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 тра, 2021 22:23
p_a_l
Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися... 1, 2
R2 » Чет 08 кві, 2021 12:32
14 1312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 15:54
warlamp
Обов'язковий техогляд: що чекає автовласників — законопроект 1, 2
R2 » Сер 07 кві, 2021 14:11
14 2044
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 13:25
eduard_k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.