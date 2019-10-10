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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:12

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Пропонуємо до обговорення:
Втілення запропонованих змін сприятиме виведенню ринку зайнятості з тіні.

Дивися повний текст В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату молоді до 27 років.
R2
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очередные бредовые предложения...
ТЕА
 
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классное новшество я за
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:49

мне нравится и еще бы больше нравилось, если бы мне было 24)) страшно было смотреть на суммы налоговых отчислений. Эх.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:19

  magneet написав:мне нравится и еще бы больше нравилось, если бы мне было 24)) страшно было смотреть на суммы налоговых отчислений. Эх.


Здесь только так...
Буратино приходит к папе Карло:
- Пап, мы с Мальвиной уже давно встречаемся. Хотелось бы с ней... Как бы тебе сказать...
- Понял, сынок.
И папа Карло принялся за работу: нашел сучек, аккуратно прибил его куда надо, взял наждачку, зачистил. Сдувает пыль:
- Ну все, сынок, можешь идти к Мальвине!
- Слушай, бать! А ну ее, Мальвину! Давай-ка лучше еще наждачкой! :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:30

Хорошая вещь. В Польше это давно уже работает.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:58

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:18

можно обналичивать черній нал через етого человека
зарплату всех сотрудников)
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:43

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

sopkotomhu написав:можно обналичивать черній нал через етого человека
зарплату всех сотрудников)
Это полный ништяк, юным дарованиям по тысяч 200, остальным минималку, плюс доплату в конверте плюс бонус от сэкономленных денег, и хозяин тоже в плюсе, золотое дно
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:57

  freeze написав:
sopkotomhu написав:можно обналичивать черній нал через етого человека
зарплату всех сотрудников)
Это полный ништяк, юным дарованиям по тысяч 200, остальным минималку, плюс доплату в конверте плюс бонус от сэкономленных денег, и хозяин тоже в плюсе, золотое дно


Прочитал и подумал - отлично! Сразу назначу 20-летнюю дочь директором вместо себя и заживу!
Ну не могут наши люди по-другому! Только предложат наши реформаторы что-то стоящее - сразу куча схем! :D
А идея-то неплохая...
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