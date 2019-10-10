В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

PasserBy написав:
Кто мешает сделать какие-то льготы, не связанные с получением денег на руки? Например, льготные кредиты на обучение, льготная ипотека?
Забудьте про льготы в нашей стране-по крайней мере на ближайшее время. Все льготы необходимо отменить, это и есть источник схем и коррупции.
Для решения этой проблемы достаточно снизить нагрузку на ЗП с 41,5% до хотябы 20% и все станет на свои места сразу. И понятно сделать налог на ЗП дифференцированным - чем больше получаешь, тем выше ставка. А выделять молодых или предпенсионнников, матерей и будущих матерей и т.п. - так и никто платить толком не будет в этой неразберихе.