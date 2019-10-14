В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Додано: Вів 15 жов, 2019 16:22

Faceless написав: Конрад Карлович написав: Faceless написав: Классовая ненависть в действии? Классовая ненависть в действии?

Нет - лучшая международная практика! Нет - лучшая международная практика!

Не лучшая. Везде где она существует, у нее достаточно обоснованной критики.

Конрад Карлович написав: Богатые платят больше - не слышали? Богатые платят больше - не слышали?

Они и так платят больше в абсолютных величинах Не лучшая. Везде где она существует, у нее достаточно обоснованной критики.Они и так платят больше в абсолютных величинах

1.Да критики много, но мы же умнее правда?2.Платят больше, только на первый взгляд. Приведу пример - не повышающий ставку, а понижающий. Если человек платит с зарплаты 20 000 у.е. 18% - то он все равно может себе позволить "сходить в кино". А если человек получает минималку в 1500 у.е. (у.е. - это не доллары, просто некие условные единицы, так как мы не знаем о какой стране идет речь) То целесообразно с этого человека взять не 18%, а% - иначе ему не то что в кино а и хлеба будет купить не на что. Я считаю, что это справедливо.