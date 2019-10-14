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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:35

  Конрад Карлович написав:А если человек получает минималку в 1500 у.е. (у.е. - это не доллары, просто некие условные единицы, так как мы не знаем о какой стране идет речь) То целесообразно с этого человека взять не 18%, а 1% - иначе ему не то что в кино а и хлеба будет купить не на что. Я считаю, что это справедливо.

этот принцип реализован в той или иной мере практически во всех развитых странах, так как безнравственно облагать налогом сумму доходов обеспечивающий прожиточный минимум - например в Великобритаании не облагается сумма порядка 800 фунтов в месяц, в Германии 600-650 евро в зависимости от федеральной земли, а в Украине облагаются все доходы после 17 грн. в месяц - это нонсенс!...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:52

Конрад Карлович
С зарплатой 20000 человек найдёт способ как заплатить меньше, т. к. за 18% или 3600 в месяц можно или компанию в офшоре открыть или/и поделится с нужными людьми, чтоб по итогу заплатить меньше. А за 18% от 1500 ты ничего не придумаешь, как платить меньше.
Это касается безнадёжно закоррумпированных стран
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:59

  Конрад Карлович написав:
  safonovstanislav написав:А мне больше нравится подушный налог.

Страна должна быть не бедная (а у нас она просто нищая). Типа Эмираты.

Не обязательно. Можно сделать налог, например, $1000 с человека. Владельцы бизнеса будут платить меньше за себя, но повысят зарплату сотрудникам, чтоб они смогли платить настолько большой налог. По итогу деньги всё равно платит бизнес, что сейчас, что при подушном налоге через увеличение зарплаты, но теневая экономика полностью исчезнет
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:04

safonovstanislav
Платят и 40% и больше. А как уклониться работнику? - устроился на работу - и такой говоришь работодателю - мне пожалуйста минималку поставьте - остальное в офшор перечисляйте?
Работодатель сейчас уклоняется при нагрузке в 41.5 % - на 50%. При нагрузке в 20% (я предложил такую ставку) - уклонятся будет не более 10%.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:06

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

  safonovstanislav написав:Не обязательно. Можно сделать налог, например, $1000 с человека

Это у нас??? Смешно...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:12

  Конрад Карлович написав:safonovstanislav
Платят и 40% и больше. А как уклониться работнику? - устроился на работу - и такой говоришь работодателю - мне пожалуйста минималку поставьте - остальное в офшор перечисляйте?

Если зарплата большая, то так и делают. Карта зарубежного банка, туда отправляют зарплату. Человек пару раз в год едет в заграничье "на отдых" налить карту в банкоматах, а в Украине сидит на бирже труда и субсидии. Вот реальность
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:13

  Конрад Карлович написав:
  safonovstanislav написав:Не обязательно. Можно сделать налог, например, $1000 с человека

Это у нас??? Смешно...

Вы считаете, что бизнес не потянет оплату $1000 за каждого сотрудника? С учётом того, что других никаких налогов больше платить не нужно будет, независимо от оборотов
safonovstanislav
 
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