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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:33

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

  Faceless написав:Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.

Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:39

  Конрад Карлович написав:
  Faceless написав:Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.

Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.

Неплохой стимул для этого "второго" поискать более прибыльное занятие...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:41

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

  safonovstanislav написав:Карта зарубежного банка, туда отправляют зарплату

Смешно, честное слово, или вы топов нафтогаза имеете ввиду?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:46

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

  _hunter написав:Неплохой стимул для этого "второго" поискать более прибыльное занятие...

Стимул- это всегда хорошо.А если нет рабочих мест? И неудачники, это не те кто на такой зарплате, а те к то на пособии в 3 раза меньшем, без работы в длинной очереди?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:49

  _hunter написав:
  Конрад Карлович написав:
  Faceless написав:Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.

Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.

Неплохой стимул для этого "второго" поискать более прибыльное занятие...

и где же искать работу в стране где сокращаються рабочие места, падает уровень жизни, реальная экономика доживает последнее? или вы тоже считаете, что самое лучшее достижение Украины за последние годы - это милионы украинцев покинувших страну в поисках более прибыльного занятия?...

а что вы посоветуете украинским пенсионерам получающим меньше реального прожиточного минимума?
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:50

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

Конрад Карлович написав:
  Faceless написав:Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.

Да поймите - 270 - это собственно все на что "пожить" у него осталось - и вы это отбираете. При том что тот, первый, на эту сумму даже внимания не обратит, если потеряет случайно.
Жизнь жестока, и это естественно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:54

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

  Faceless написав:Жизнь жестока, и это естественно

Не спорю, но позвольте! Мы говорили о справедливости...
Конрад Карлович
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