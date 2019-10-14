В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Додано: Сер 16 жов, 2019 21:27

Конрад Карлович написав: Faceless написав: Возможно. Интересно, как вы трактуете справедливость.

В упрощенном варианте справедливость как понятие определяется, как правило, через понятие равенства: равенства в правах и обязанностях, равенства в доступе к благам, соответствии распределения результата вложенным средствам и усилиям в равной пропорции для всех граждан.

Отсюда я и делаю вывод, что именно равное налогообложение имеет куда больше общего со справедливостью, чем прогрессивная или регрессивная шкала. Возможно. Интересно, как вы трактуете справедливость.В упрощенном варианте справедливость как понятие определяется, как правило, через понятие равенства: равенства в правах и обязанностях, равенства в доступе к благам, соответствии распределения результата вложенным средствам и усилиям в равной пропорции для всех граждан.Отсюда я и делаю вывод, что именно равное налогообложение имеет куда больше общего со справедливостью, чем прогрессивная или регрессивная шкала.

Я понимаю о чем вы говорите. Изначально все люди не равны, в том числе и по возможностям зарабатывать деньги. Я не веду речь о "гарантированном минимуме благ" для бедных -ту же минималку они зарабатывают собственным горбом - ну не получается у него заработать больше. И вот тут вопрос о равенстве - а сколько с него брать? Если у нас ставка налогообложения для всех - 5% -Это справедливо. А если у нас ставка для всех 40% - будет ли это "равенство" справедливым, если после налогообложения у одного не останется на еду, а другой вместо "феррари" купит "мерс"??? Я понимаю о чем вы говорите. Изначально все люди не равны, в том числе и по возможностям зарабатывать деньги. Я не веду речь о "гарантированном минимуме благ" для бедных -ту же минималку они зарабатывают собственным горбом -. И вот тут вопрос о равенстве - а сколько с него брать? Если у нас ставка налогообложения-Это справедливо. А если у нас ставка- будет ли это "равенство" справедливым, если после налогообложения у одного не останется на еду, а другой вместо "феррари" купит "мерс"???

Взглянем с другой стороны. А почему вы считаете справедливой обратную ситуацию?И, пожалуйста, нё надо сразу всё сводить к крайностям. В реальности речь совсем не о тех, кому не хватает на еду и кто покупает феррари с месячного дохода. Речь в первую очередь о массах людей с незначительной разницей в доходах - на границе порогов прогресивного налогообложения, половина которых платит по меньшей, а половина по большей ставке. Речь о том, что прогрессивная шкала дискриминирует тех, кто старается зарабатывать больше, дискриминирует более способных и образованных. Стимулирует людей занижать официальные доходы. Прогрессивная шкала сильно усложняет систему налогообложения, особенно, если есть понятие налогового агента и имеется несколько источников дохода. В конце концов, она может привести к оттоку капитала, смене резидентства состоятельных граждан, как, например, это произошло во Франции после ввода их популистских драконовских налогов на богатых людей.И без разницы, 5% или 40%.Еще донедавна у нас была прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц, 15% и 20% НДФЛ. В чем были её плюсы? Переход к единой ставке в 18%, как по мне, было позитивом.О тех, кому на еду не хватает, я писал выше - это решается целевыми налоговыми скидками по итогам декларирования доходов. А введение очень низкой ставки для "малых доходов" в наших реалиях, когда огромная масса зарплат в тени, платятся в конвертах, приведёт только к ещё большему их уходу в тень.