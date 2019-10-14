это прежде всего задача государства, которое должно выполнять свою регулиторную функцию...
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:28
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:36
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...
и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:58
Ну так и первый вопрос к нему же должен был быть...
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:00
> и зачем нам брать пример с далёких от нас стран ...
Затем, что не стоит просто брать и обезъяничать бездумно -- культ карго до добра не доводит...
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:13
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Абсурдным является разглагольствовование в отрыве от реальности. Средства на пенсии из тумбочки не появятся, вне зависимости от того, кто и когда начал трудовую деятельность и какие так и куда устремления
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:07
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:24
Возможно. Интересно, как вы трактуете справедливость.
В упрощенном варианте справедливость как понятие определяется, как правило, через понятие равенства: равенства в правах и обязанностях, равенства в доступе к благам, соответствии распределения результата вложенным средствам и усилиям в равной пропорции для всех граждан.
Отсюда я и делаю вывод, что именно равное налогообложение имеет куда больше общего со справедливостью, чем прогрессивная или регрессивная шкала.
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:53
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Я понимаю о чем вы говорите. Изначально все люди не равны, в том числе и по возможностям зарабатывать деньги. Я не веду речь о "гарантированном минимуме благ" для бедных -ту же минималку они зарабатывают собственным горбом - ну не получается у него заработать больше. И вот тут вопрос о равенстве - а сколько с него брать? Если у нас ставка налогообложения для всех - 5% -Это справедливо. А если у нас ставка для всех 40% - будет ли это "равенство" справедливым, если после налогообложения у одного не останется на еду, а другой вместо "феррари" купит "мерс"???
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:27
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Взглянем с другой стороны. А почему вы считаете справедливой обратную ситуацию?
И, пожалуйста, нё надо сразу всё сводить к крайностям. В реальности речь совсем не о тех, кому не хватает на еду и кто покупает феррари с месячного дохода. Речь в первую очередь о массах людей с незначительной разницей в доходах - на границе порогов прогресивного налогообложения, половина которых платит по меньшей, а половина по большей ставке. Речь о том, что прогрессивная шкала дискриминирует тех, кто старается зарабатывать больше, дискриминирует более способных и образованных. Стимулирует людей занижать официальные доходы. Прогрессивная шкала сильно усложняет систему налогообложения, особенно, если есть понятие налогового агента и имеется несколько источников дохода. В конце концов, она может привести к оттоку капитала, смене резидентства состоятельных граждан, как, например, это произошло во Франции после ввода их популистских драконовских налогов на богатых людей.
И без разницы, 5% или 40%.
Еще донедавна у нас была прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц, 15% и 20% НДФЛ. В чем были её плюсы? Переход к единой ставке в 18%, как по мне, было позитивом.
О тех, кому на еду не хватает, я писал выше - это решается целевыми налоговыми скидками по итогам декларирования доходов. А введение очень низкой ставки для "малых доходов" в наших реалиях, когда огромная масса зарплат в тени, платятся в конвертах, приведёт только к ещё большему их уходу в тень.
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