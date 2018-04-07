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Finance.ua: Как проверить
свой страховой стаж

Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:54

marhyk-63
А до 2004г.Как правельно посчитать стаж страховой на основе трудового？

Суммированием. К трудовому стажу, который измерялся временем работы, прибавить страховой, который измеряется месяцами, в которые оплачены страховые взносы.
chajnik1
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:04

d_juliahome2
На портале вижу информацию с 2004г. И уже 2 месяца добиваюсь от ПФ предоставления мне информации о моем страховом стаже до 2004г. Говорят, вот когда придёте оформлять пенсию, тогда и посчитаем. А если не нравится, идите в суд.

Информация о Вашем трудовом стаже до 2004г. находится в Вашей трудовой книжке и вряд ли ПФ ею располагает. В лучшем случае в ПФ может быть информация о Вашем стаже начиная с 1998г., но её Вы можете и сами посмотреть в "Личном кабинете" на портале ПФ.
chajnik1
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Повідомлень: 21
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  #<12
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